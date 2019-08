FOTO:Rebula navdušuje vinske kritike in Ralfa Schumacherja

Vilo Vipolže viri omenjajo že v 12. stoletju. Nekdanji lovski

dvorec, nato pa poletna rezidenca benečanske gospode,

je v vsej svoji renesančni lepoti ponovno zasijala z obnovo

leta 2015. Foto Blaž Močnik/Delo



Najboljše vino sveta

Luca Gardini je znan tudi kot ubijalec vin (wine killer) zaradi zavidljivih natančnih občutkih ob slepem pokušavanju vin. Foto Guido Clerici

Briški vinarji so prvič svoje rebule predstavili vinskim piscem, kritikom in urednikom iz Slovenije in tujine leta 2017. Master Class je namenjen predstavitvi zgodovine rebule in poglobljeni diskusiji o vplivu terroirja na širino rebule, ki izhaja iz pestrega nabora mikroklimatskih pogojev na briškem gričevju. Foto Blaž Močnik/Delo

Briški vinarji so s tamkajšnjim turističnim zavodom še tretjič združili moči, da bi predvsem mednarodni strokovni javnosti še bolj približali vinsko sorto, ki najbolje uspeva prav na lapornatih tleh tamkajšnjih gričev. Kritiki in kupci imajo rebulo za vzhajajočo zvezdo belih vin na svetovnem trgu.Dogodek Master Class Brda – Home of Rebula je združil 14 vinarjev z obeh strani meje, ki so predstavljali klasično, zorjeno in rebulo s podaljšano maceracijo. Tokrat so odgovarjali, kaj vse prispeva k odločitvi vinarjev za vrsto rebule, ki jo bodo pridelali. Morebiti penečo ali klasično mineralno, morebiti zorjeno v lesenih sodih, amforah ali betonskih jajcih ali se odločijo celo za tradicionalno metodo sušenja grozdja za pridelavo sladke rebule.Vse je menda stvar okusa, kar je med drugimi potrdil nihče drug kot nekdanji dirkač formule 1, ki se je, kot pravi, precej po naključju znašel med srečneži vinske pokušnje. »Glede okusa sem verjetno bolj konservativen, saj so mi všeč klasična vina. Navdušen sem bil nad mlajšimi pridelovalci rebule in zelo verjetno se bo kakšna njihova steklenica znašla tudi na vinski karti moje restavracije,« je povedal. Mlajši od bratov Schumacher, ki ima v svoji zbirki šest zmag na najvišji avtomobilistični ravni, v Brdih sicer ni neznanec. Klet Brda mu namreč za restavracijo v Kölnu že polni vina Schumachers Ribolla Gialla. Mimogrede, Klet Brda je naša največja pridelovalka vina s količino med pet in sedem milijoni litrov.Degustacijo je vodil priznani italijanski vinski mnenjski voditelj in kritik, ki je s 23 leti postal najboljši sommelier apeninskega škornja, leta 2010 pa je bil prvi sommelier sveta. Predlani je za najboljše vino sveta imenoval prav rebulo opoka z letnikom 2016 vinarja Marjana Simčiča.Ne glede na navidezno kompleksnost okušanja in interpretacije vin tudi na primeru rebule Gardini pravi, da je degustacija vin enostavna in za vsakogar. »Rebula je primerna za vsa usta sveta in povsod je pravi trg za njeno prodajo. Resda na to vplivajo tudi novinarji in mnenjski voditelji, strokovne ocene so seveda pomembne, toda ljudje imamo vsak svoj okus in vse spoštujem. Doseči je treba običajne ljubitelje vin v restavracijah, vinotekah in barih.«O Brdih ima očitno zelo visoko mnenje, saj da ima vsaka klet drugačno interpretacijo rebule že zaradi različnega grozdja različnih arom in različne filozofije proizvodnje od kleti do kleti: »Tako se tudi izdelki lahko precej razlikujejo, kar je bogastvo tega lepega prostora. Brda po mojem mnenju spadajo med pet najboljših vinskih okolišev na svetu.«Zato pritrjuje, da bi Slovenija svojo vinsko prepoznavnost lahko gradila najprej na rebuli.