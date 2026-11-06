Kaj lahko naredijo župani, da mlade zadržijo doma?

Delovna mesta, dostopna stanovanja, vrtci in zdravstvena oskrba so ključni razlogi, da mladiostajajo, drugje pa se odseljujejo.
Galerija
Županja Kranjske Gore opozarja, da so možnosti za novogradnje zaradi zaščitenih kmetijskih zemljišč omejene, cene nepremičnin pa zato visoke. FOTO: Tina Horvat
Slovenija je razdeljena na 212 občin, pri čemer se po podatkih statističnega urada z najnižjo povprečno starostjo prebivalcev lahko pohvali občina Gorenja vas - Poljane (40,2 leta), najvišja pa je v občini Osilnica (54,7). Kot razkrivajo pogovori z župani in županjami najmlajših in najstarejših občin, na vztrajanje mladih v krajih vpliva marsikaj, a kot je mogoče strniti, so to predvsem: možnost zaposlitve blizu doma ali bližina avtoceste, vrtec in osnovna šola, dobro urejena zdravstvena oskrba in rešen stanovanjski problem.
Gorenja vas - Poljane: Recept, za katerega ni treba veliko
Kje tiči uspeh občine Gorenja vas - Poljane, ki je bila pred kratkim nagrajena kot razvojno najprodornejša podeželska občina, da ima najnižjo povprečno starost v državi? Župan Milan Čadež, ki končuje svoj peti ...
Komentarji