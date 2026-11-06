Kaj lahko naredijo župani, da mlade zadržijo doma?

Slovenija je razdeljena na 212 občin, pri čemer se po podatkih statističnega urada z najnižjo povprečno starostjo prebivalcev lahko pohvali občina Gorenja vas - Poljane (40,2 leta), najvišja pa je v občini Osilnica (54,7). Kot razkrivajo pogovori z župani in županjami najmlajših in najstarejših občin, na vztrajanje mladih v krajih vpliva marsikaj, a kot je mogoče strniti, so to predvsem: možnost zaposlitve blizu doma ali bližina avtoceste, vrtec in osnovna šola, dobro urejena zdravstvena oskrba in rešen stanovanjski problem. Gorenja vas - Poljane: Recept, za katerega ni treba veliko Kje tiči uspeh občine Gorenja vas - Poljane, ki je bila pred kratkim nagrajena kot razvojno najprodornejša podeželska občina, da ima najnižjo povprečno starost v državi? Župan Milan Čadež, ki končuje svoj peti ...