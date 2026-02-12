Redke bolezni: družina si včasih oddahne, ko je postavljena diagnoza

Redke bolezni ima več kot 300 milijonov ljudi po svetu in okoli 120.000 prebivalcev Slovenije, njihova obravnava pa zahteva celosten in dolgotrajen pristop. Ključni izzivi ostajajo pomanjkanje strokovnjakov, predvsem tudi za odrasle bolnike, prehod iz pediatrične v odraslo obravnavo ter potreba po dodatnih kadrih in prostorih.

Zgodnja diagnostika, register bolnikov in presejalni programi omogočajo pravočasno ukrepanje ter bistveno izboljšujejo kakovost življenja. Razvoj in dostopnost zdravil za redke bolezni sta otežena zaradi majhnega števila bolnikov, dolgotrajnih postopkov odobritev in omejene motivacije farmacevtske industrije.