FOTO:Redkobesedni Poklukar v Črnomlju

Boštjan Poklukar: Tehnične ukrepe nadaljuje tudi sedanja vlada. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Domačini novim tehničnim oviram ne nasprotujejo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Pic pod drobnogledom tožilstva

Po jezu blizu kopališča v Učakovcih migranti ilegalno prečkajo mejo. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Črnomelj – Minister za notranje zadeveje včeraj s sodelavci obiskal Črnomelj. Predstavnike občin in krajevnih skupnosti Črnomelj, Metlika in Semič je seznanil s problematiko migracij v tem delu države. Priznal je, da so tehnične ovire za domačine ob Kolpi težava pri vsakdanjem življenju, vendar bodo ostale.»Tehnične ovire so ukrep in te ukrepe nadaljuje tudi sedanja vlada,« je povedal Poklukar, vendar ni odgovoril na vprašanje Dela, ali bodo postavljanje tehničnih ovir nadaljevali, ker da je to stvar taktičnih ukrepov.Poudaril je, da policija opravlja naloge po načrtih, zakonito in strokovno, ter da je pripravljena za povečano število ilegalnih prehodov, vendar za zdaj nima natančnejših informacij o tem. Napovedana policijska stavka po njegovem ne bo vplivala na varnost ob meji.V teh dneh je pooblaščeno podjetje v Učakovcih pri hiši številka ena začelo postavljati tehnične ovire v dolžini približno pol kilometra, enako zahtevajo prebivalci Preloke, kar so jasno izrazili na sestanku z ministrom Poklukarjem.Ta mesec smo poročali o nekaterih nevladnih organizacijah, ki so obtoževale policijo nezakonitega obravnavanja tujcev na meji s Hrvaško. Toda nekdanja notranja ministricaje ob koncu mandata opozorila na sporno ravnanje nekaterih nevladnih organizacij, ker poskušajo vplivati na delo policistov. Na novomeški policijski upravi smo izvedeli, da so do sredine septembra prejeli devet najav ilegalnih migrantov, ki jih je po telefonu ali elektronski pošti posredovala nevladna organizacija Pravno-informacijski center (Pic). Migranti naj bi se na slovenski strani meje hoteli predati policistom in zaprositi za mednarodno zaščito. V večini pisnih obvestil je bilo zapisano, da bodo v primeru vrnitve tujcev v državo, iz katere so prišli, zoper odgovornega policista vložili kazensko ovadbo.Z generalne policijske uprave so sporočili, da v sodelovanju s tožilstvom preverjajo okoliščine delovanja nekaterih nevladnih organizacij. Na specializiranem državnem tožilstvu so za Delo sporočili, da je zadeva v fazi predkazenskega postopka, več informacij pa zaradi interesa preiskave ne morejo posredovati.Civilne iniciative Metlika, Bela krajina, Debeli rtič in Velenje so pred kratkim pozvale MNZ in vlado, naj preprečijo množične zlorabe azilnega postopka migrantov, ki vsak dan nezakonito prečkajo mejo. Ministrstvo in policijo so pozvali, naj preverijo zakonitost ravnanja nevladnih organizacij, ki migrantom po javno predstavljenih dokazih aktivno pomagajo pri nezakonitem prestopu meje.