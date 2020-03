Redni letalski promet bo jutri obstal

Krčenje prometa

V Sloveniji bo redni letalski promet v evropskem prostoru začasno ustavljen od jutri ob 0.00 do 30. marca opolnoči, zračni prevoz iz držav ali v države, ki niso članice EU, pa bo ustavljen do nadaljnjega. Prepoved ne velja za tovorni promet, posebne zračne prevoze brez prevoza potnikov in posamezne lete tujih državnih zrakoplovov v humanitarne in zdravstvene namene. Vse druge morebitne izjeme bosta morala odobriti infrastrukturno in zunanje ministrstvo.Po voznem redu naj bi z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana jutri odletelo 15 letal, šest letov je bilo odpovedanih že pred časom. Potnikom, ki bi morali v naslednjih dneh potovati prek ljubljanskega letališča, v Fraportu Slovenija svetujejo, da se za podrobnejše informacije obrnejo na letalskega prevoznika ali prodajno mesto, kjer so kupili vozovnice. Kako se bodo ob zapori javnega potniškega prometa – železniškega, cestnega/avtobusnega in letalskega – domov vrnili slovenski državljani, je večinoma prepuščeno njim samim. Vodja konzularnega oddelka slovenskega zunanjega ministrstva (MZZ)o tem, koliko se jih še poskuša vrniti, nima informacij. Jim pa svetuje, da kdor je odšel samostojno in pogumno, naj se tako tudi vrne – v lastni režiji. Redno naj spremljajo spremembe, se podučijo, kako se vrniti domov, preverijo letalske družbe in stanje na mejah.Letalski promet v Slovenijo, iz nje in čez njo se je začel krčiti že pred za danes napovedanimi omejitvami. Prejšnji, drugi marčni teden, je bilo po podatkih Kontrole zračnega prometa Slovenije (KZPS) v primerjavi z lanskim drugim marčnim tednom za 19 odstotkov manj prometa, v primerjavi z istim tednom v letu 2018 pa za sedem. Pri tem so že upoštevane odpovedi agencijskih letov, vpliv koronavirusa pa je bil zaznan že v prvem tednu marca, ko so letalski prevozniki začeli krčiti promet: na našem nebu je bilo tako za 5,5 odstotka manj prometa kot lani (ko je še letela tudi Adria Airways).Na ljubljanskem letališču so bili danes med 11. in 16. uro opravljeni štirje leti – Easyjet je odletel v London na letališče Stansted, Lufthansa v Frankfurt, Aeroflot v Moskvo in Air France v Pariz. Odpovedani pa so bili leti v München (Lufthansa), Varšavo (Lot), Podgorico (Montenegro Airlines), Beograd (Serbia Air) in Zürich (Swiss). Do večera naj bi odletelo še osem letal.V Fraportu Slovenija so ob objavi poletnega voznega reda, ki bo/bi moral začeti veljati 29. marca, napovedovali, da se bo dosedanjim 12 rednim prevoznikom pridružilo pet novih. Skupaj je bilo predvideno, da bo potnikom kljub stečaju Adrie Airways na voljo 22 destinacij v 15 državah, z več kot 160 leti na teden.Kako se bodo spreminjale razmere v letalskem prometu v prihodnjih tednih in mesecih, je težko napovedati, saj so po državah različne, tako kot ukrepi prevoznikov in držav. Ena od ocen je, da bi se na slovenskem nebu letalski promet lahko zmanjšal tudi do 40 odstotkov. Mednarodno združenje letalskih prevoznikov (IATA z 290 članicami) je v drugi polovici februarja, ko je bil koronavirus še omejen predvsem na Kitajsko, ocenjevalo, da se bodo skupni prihodki znižali za dobrih 25 milijard evrov, pred štirinajstimi dnevi so oceno zvišali na območje med slabimi 60 in dobrimi sto milijardami, a novejših ocen IATA še ni izdala.