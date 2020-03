Rednih sej državnega zbora do maja ne bo

Glede na razmere v državi so se poslanske skupine dogovorile, da do konca marca in aprila potekajo le izredne seje državnega zbora, ne pa tudi redne seje. »Izvedba rednih sej namreč zahteva vrsto opravil čez ves mesec, kar je v sedanjih razmerah, ko se delavce, tudi v državnem zboru, napotuje, naj delajo od doma, izredno težko,« je dejal predsednik državnega zbora Igor Zorčič.



Soglasno so tako razveljavili terminski načrt za obe seji, predvidene točke pa naj bi obravnavali na majski redni seji.



Prva izredna seja državnega zbora bo sicer že v sredo, 18. marca, na njej pa bo državni zbor obravnaval prve tri zakonodajne predloge za obvladovanje posledic koronavirusa, in sicer predlog zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, predlog zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdnolesnih sortimentov ter tudi predlog zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje koronavirusa.



Kot je povedal generalni sekretar vlade Božo Predalič, s predlogom zakona iščejo tudi rešitve za preprečevanje okužbe znotraj zavodov za prestajanje zaporne kazni. Tako se predvideva možnost enomesečne prekinitve prestajanja zaporne kazni in predčasnega odpusta obsojenca največ šest mesecev pred iztekom kazni.