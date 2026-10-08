Delovo soočenje: Referendum bo odločil tudi usodo preiskave o Gen-I

Delovo soočenje pred naknadnim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Gre za najpomembnejši referendum prihajajoče superreferendumske nedelje. Argumente za in proti sta soočila poslanca Lucija Tacer Perlin iz Gibanja Svoboda in Andrej Černigoj iz Nove Slovenije. Ustavno sodišče je do zdaj lahko preprečilo, da bi politična večina ustanavljala protiustavne preiskovalne komisije ali sprejemala sklepe, ki posegajo v človekove pravice in zasebnost posameznikov. Zakaj novela zakona te varovalke odpravlja? »Mi seveda ne podpiramo tega, da te varovalke ni več. In to je ključna sprememba, ki jo poskuša nova koalicija na čelu s SDS uvesti ob začetku mandata. Rekli so, da bodo naredili zelo veliko za to, da bodo ljudje lažje živeli. Ena prvih zadev, ki so se je ...