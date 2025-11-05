Podporniki pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bodo Cerkev prijavili pristojnim organom

Katoliška cerkev je po navedbah zavezništva organizirano pripravila plakate in podobice, s katerimi ne nagovarjajo zgolj k udeležbi na referendumu, temveč tudi k oddaji glasu proti. Najavili pa so tudi financiranje taksi prevozov na volišča in druge aktivnosti v kampanji, so navedli. FOTO: Delo

Podporniki pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ocenjujejo, da se predstavniki katoliške cerkve aktivno vključujejo v referendumsko kampanjo , čeprav se vanjo niso podali kot organizatorji. Njihovo ravnanje bodo tako prijavili pristojnim organom, saj menijo, da gre za kršitev pravil kampanje in dovoljenega političnega delovanja, so sporočili.

Podporniki zakona, koalicijske stranke in društvo Srebrna nit, ki so se v referendumski kampanji povezali v zavezništvo Moje življenje, moja pravica, menijo, da je katoliška cerkev v Sloveniji s svojimi aktivnostmi v času kampanje prestopila zakonske in ustavne okvirje dovoljenega političnega delovanja.

Najavili celo financiranje taksi prevozov

V današnjem sporočilu za javnost so ob sklicevanju na poročanje nekaterih medijev izpostavili nekaj po njihovi oceni nedopustnih ravnanj. Katoliška cerkev je po navedbah zavezništva organizirano pripravila plakate in podobice, s katerimi ne nagovarjajo zgolj k udeležbi na referendumu, temveč tudi k oddaji glasu proti. Najavili pa so tudi financiranje taksi prevozov na volišča in druge aktivnosti v kampanji, so o aktivnosti katoliške cerkve navedli podporniki zakona.

Ocenjujejo, da gre pri tem za aktivnosti organizatorjev kampanje, kot jih opredeljuje zakon, pri čemer izpostavljajo, da katoliška cerkev na Slovenskem vanjo ni stopila kot organizator. Omenjena ravnanja bodo zato prijavili pristojnim organom, natančneje inšpektoratu za notranje zadeve, so napovedali. Pričakujejo, da bo ta preveril zakonitost ravnanja in zagotovil, da bo referendumska kampanja potekala pošteno, v skladu z zakonom in z načeli demokratične države, v kateri sta cerkev in država jasno ločeni, so zapisali v današnjem sporočilu.

V tem so izpostavili tudi, da je verskim skupnostim prepovedano politično delovanje ali organiziranje. Lahko izražajo svoja mnenja, tudi o političnih vprašanjih, ne smejo pa organizirano vplivati na volilne procese ter na tak način nastopati v kampanjah, so še navedli.