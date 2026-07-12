Referendum ni uspel, takšni so prvi odzivi

Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo slabih 19 odstotkov Ljubljančank in Ljubljančanov, je objavila občinska volilna komisija. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen.

»Hvala vsakemu, ki si je vzel čas in odšel na referendum. Hvala prostovoljcem, donatorjem, podpornikom in vsem, ki ste pomagali, da smo lahko o Ljubljani danes odločali njeni prebivalci. Po trenutno objavljenih neuradnih rezultatih je 40.324 Ljubljančank in Ljubljančanov z glasom proti pokazalo županu rumeni karton in jasno sporočilo, da se ne strinjajo z načinom vodenja našega mesta,« je med drugim zapisal predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano – CILJ Klemen Fajs, v katerem je komentiral izid referenduma o parkirnem odloku ter predstavil nadaljnje delovanje iniciative.

»Jeseni prihodnje leto pa bodo Ljubljančanke in Ljubljančani ponovno odločali. Takrat ne bomo več govorili samo o enem odloku. Takrat bomo odločali o smeri razvoja našega mesta. Rumeni karton je bil opozorilo. Takrat pa bomo prebivalci in prebivalke lahko pokazali tudi rdečega,« je še zapisal Fajs.

Nezaupnica Jankoviću »S skoraj 94 odstotki glasov proti odloku so prebivalke in prebivalci glasno pokazali, da želijo soodločati o tematikah, ki pomembno vplivajo na njihov vsakdan. Z zavrnitvijo prometne politike pa so Zoranu Jankoviću danes podali nezaupnico,« je poudarila Urška Honzak, mestna svetnica Levice in koordinatorka ljubljanskega lokalnega odbora.

Pobudniki z referendumom tako niso z dovolj glasovi zavrnili parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Za uspeh referenduma bi namreč morali pobudniki skladno z zakonom o referendumom in ljudski iniciativi doseči zavrnitveni kvorum. To pomeni, da bi morala proti odloku glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da bi se proti odloku iztekla najmanj petina vseh volivcev. To bi ob 227.248 volilnih upravičencih pomenilo okoli 45.500 volivcev.

Po zadnjih podatkih je bilo veljavnih glasovnic 42.916. Od tistih, ki so glasovali, se jih je 93,96 odstotka (40.324 glasov) izreklo proti parkirnemu odloku, 6,04 odstotka (2592 glasov) jih je bilo za.

FOTO: Matej Družnik

Občinska volilna komisija bo sicer k preštetim glasovom z današnjega glasovanja in predčasnega glasovanja, ki se ga je med torkom in četrtkom udeležilo približno 4600 volivcev, prištela še glasove po pošti. A ni pričakovati, da bi ti spremenili izid referenduma.

V referendumski kampanji je sicer sodelovalo šest organizatorjev, vsi so se izrekali proti parkirnemu odloku - stranke Glas za otroke in družino, Levica, Vesna, Piratska stranka in Mi, socialisti! ter fizična oseba Klemen Fajs, sicer predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano, ki je bila pobudnik referenduma. Mestna občina Ljubljana v kampanji ni sodelovala.

Feratović: Poraz demokracije v mestu Izid občinskega referenduma o parkirnem odloku v Ljubljani ni nikakršna zmaga župana Zorana Jankovića, temveč velik poraz za stanje demokracije v mestu, je v odzivu po koncu glasovanja danes zapisal ljubljanski mestni svetnik Piratov Jasmin Feratović. Ob tem meni, da so volivci oblasti poslali jasno sporočilo, da je ignoriranja občanov dovolj.

Organizatorji so Ljubljančane in Ljubljančanke lahko nagovarjali do petka opolnoči, nato pa je nastopil referendumski molk. Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je prejela tri obvestila o domnevnih kršitvah molka. Za dve obvestili se je izkazalo, da ne gre za kršitev, inšpektorat za notranje zadeve pa obravnava eno zadevo, za katero obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka v televizijskem programu, so navedli na ministrstvu.

Referendum o parkirnem odloku je bil sicer tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. V Civilni iniciativi za Ljubljano so jih s pomočjo somišljenikov zbrali nekaj več kot 14.000.

Čeprav je Mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok umaknila, so v Civilni iniciativi za Ljubljano vztrajali pri referendumu. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, ker da ni mogoče umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu. Na podlagi zakona o lokalni samoupravi je namreč odlok možno umakniti zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti. Zaradi tega so na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o njegovem umiku.

Parkirišča so vse hujši problem v Ljubljani. Fotografija je simbolična

Parkirni odlok je sicer po mnenju pobudnikov referenduma postal simbol vsega, kar je pri vodenju Ljubljane narobe. »Ne gre le za referendum o parkiranju, gre za referendum o načinu odločanja v mestu,« so v civilni iniciativi poudarili v petek, tik pred začetkom referendumskega molka.

Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem po umiku odloka - tega je izglasoval mestni svet 1. junija, potem ko je civilna iniciativa že vložila potrebne podpise za izvedbo referenduma, kasneje pa na isti seji potrdil izvedbo referenduma - poudaril, da bodo volivci na referendumu glasovali o odloku, ki ne obstaja. Ob tem je dejal, da bodo tako porabili milijon evrov, ki bi jih sicer lahko namenili za otroška igrišča, nova drevesa, klopi in podobno.

»Na eni strani mi je žal milijona, kolikor bo stal referendum, na drugi strani pa se mi enostavno zdi bolj pomembno, da v tem mestu spoštujemo demokratične vrednote. Bila je tudi varianta, da ne potrdimo referenduma in se gremo pravdat, a mislim, da to absolutno ni potrebno,« je povedal dan po seji mestnega sveta.

Minuli teden je Janković na novinarski konferenci znova poudaril, da referendum zaradi umika odloka ne odloča o ničemer. »Dejstvo je, da ta referendum ne bo odločil o ničemer, odloča o odloku, ki ga ni več,« je dejal. Referenduma se župan tudi ni udeležil.

Janković, ki je na čelu glavnega mesta skoraj 20 let, je sicer pred dobrim mesecem napovedal vnovično kandidaturo za ljubljanskega župana.