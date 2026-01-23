Zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti morda na referendum

Javni zavod za razvoj sodobne plesne umetnosti ustanavljajo država ter mestni občini Celje in Nova Gorica. Za zavod s sedežem v Celju so v občinskih in državnem proračunu že zagotovljena sredstva ter predvidenih še dobre štiri milijone evrov kohezijskih sredstev. Vsi postopki za zdaj stojijo, saj so v Listi Za Celje, ki se je junija lani pridružila stranki Resnica, vložili pobudo za referendum.

V Društvu za sodobni ples Slovenije so pobudo ocenili kot zavestno odrekanje razvojnemu potencialu mesta in odpoved sodelovanju v mednarodno relevantni kulturni zgodbi: »Gre za institucijo, katere večinsko financiranje prevzema država, Celje pa s tem pridobi stabilno kulturno infrastrukturo, nova delovna mesta, dolgoročne razvojne učinke ter jasno umeščanje na nacionalni in mednarodni kulturni zemljevid.«