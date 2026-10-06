Referendum o volilni pravici tujcev odpira širša vprašanja

V razpravi o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah sta se izoblikovali dve povsem različni stališči. Srečko Ocvirk iz poslanske skupine NSi, SLS, Fokus poudarja, da je volilna pravica neločljivo povezana z državljanstvom in da mora biti to temelj polne politične participacije v skupnosti. Tereza Novak iz Gibanja Svoboda nasprotno opozarja, da gre za ljudi, ki v Sloveniji živijo več let, delajo in prispevajo k skupnosti, zato odvzem pravice vidi kot napačen signal. Kritična pa je med drugim do tega, da se odpira tema, o kateri je politika že odločila. Novela zakona o lokalnih volitvah, s katero je parlamentarna večina ukinila pravico tujcev iz tretjih držav z dovoljenjem za stalno bivanje, da bi glasovali za župane in občinske svetnike, namreč že velja. Soočenje je razpravo hitro ...