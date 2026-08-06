Referendum odpira pot do omejitve kratkoročnega najema

Z odločitvijo ustavnega sodišča, da je referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije dopusten, postaja spet aktualno omejevanje kratkoročnega najema za turistične namene. Če bo omenjeni zakon morda padel na referendumu, bo to pomenilo, da bodo za kratkoročno oddajanje nepremičnin z novim letom začele veljati omejitve lani sprejetega zakona o gostinstvu, poleg tega zakona še leto dni ne bo mogoče spreminjati v nasprotju z voljo volivcev.

Sedanja koalicija je skupaj s stranko Resnica z interventnim zakonom zamrznila uporabo celotnega zakona o gostinstvu in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov od uveljavitve zakona do 31. decembra leta 2026.