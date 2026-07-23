DZ razpisal referendum o parlamentarni preiskavi, vladajoči bi še tri druge

Poslanci so na današnji izredni seji DZ razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. Odlok za razpis referenduma je izglasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče.

DZ je o odloku glasoval po tistem, ko so zahtevo za referendum v DZ s skoraj 44.619 podpisi volivcev vložili nekdanji člani odbora za varstvo človekovih pravic.

Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk

Novela zakona, ki jo je DZ sprejel maja, med drugim namreč omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli.

Pobudniki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Preiskovanec bi lahko zaradi kršitev človekovih pravic vložil tožbo v upravnem sporu šele v osmih dneh od vročitve končnega poročila preiskovalne komisije DZ.

Referendumsko vprašanje se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-B), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026?«.

V opozicijskih strankah Svoboda, Levica in SD so bili danes ob predstavitvi stališč poslanskih skupin kritični do novele. Kot so opozorili, so parlamentarne preiskave pomembno orodje za ugotavljanje politične odgovornosti, zato morajo zanje veljati jasna pravila in učinkovite sodne varovalke. Predlagana novela pa te varovalke odpravlja. Levica je še izpostavila, da je cilj onemogočiti preiskovanje afere Black Cube.

Medtem so v koalicijskih strankah SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati ter v opozicijski Resnici, kjer so sicer odlok podprli, opoziciji in pobudnikom referenduma očitali zavajanje o noveli in prikrivanje korupcije. Opozicija se po mnenju SDS boji rezultata, ker ščiti korupcijo, ki so jo izvajali v prejšnjem mandatu.