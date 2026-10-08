Asta Vrečko: Vse, kar gre prek vlade in državnega zbora, pomeni odvisnost RTV

Pred referendumskim odločanjem o ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija smo se pogovarjali z nekdanjo ministrico za kulturo in koordinatorko Levice Asto Vrečko. Asta Vrečko je v pogovoru z Rokom Tamšetom poudarila, da je RTV Slovenija javna dobrina s stoletno dediščino, ki jo moramo negovati in ohraniti za prihodnje rodove. FOTO: Neža Kralj Meni, da je vprašanje ukinitve prispevka »skrajno populistično« in opozarja, da bi financiranje RTV neposredno iz državnega proračuna povečalo politično odvisnost javnega servisa. Asta Vrečko je koordinatorka Levice in poslanka v državnem zboru. FOTO: Neža Kralj »Vse, kar gre preko državnega zbora in vlade, pomeni odvisnost,« pravi Vrečko. Ob tem poudarja, da RTV ni le televizija, temveč javna in kulturna institucija, ki zagotavlja tudi ...