Referenduma ne bo: pobudniki zbrali le 79 od zahtevanih 1987 podpisov

Referenduma, ki bi ustavil ali vsaj zelo zamaknil ustanovitev Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti s sedežem v Mestni občini Celje, ne bo. Pobudniki referenduma, to je Lista Za Celje, ki je lani s stranko Resnica podpisala dogovor o sodelovanju, niso zbrali dovolj podpisov.

Po zakonu o lokalni samoupravi mora zahtevo za razpis lokalnega referenduma s podpisom podpreti najmanj pet odstotkov vseh volilnih upravičencev v občini. Za Celje to pomeni, da bi morali za referendum o zavodu za sodobni ples zbrati 1987 podpisov. Kot so danes sporočili z Mestne občine Celje, je bilo po podatkih ministrstva za notranje zadeve zbranih 79 podpisov podpore. Kdaj bi javni zavod za sodobni ples lahko začel delovati, še ni znano.