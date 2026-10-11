Analiza z Alijem Žerdinom: Vladna koalicija nima razlogov za evforijo

Delov politični komentator Ali Žerdin je predstavil svoj pogled ob zaključku preštevanja glasovnic na superreferendumsko nedeljo.
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Ali Žerdin v pogovoru z Rokom Tamšetom ugotavlja, da so volivci iz urbanih središč prinesli preobrat pri vprašanju o zakonu o parlamentarni preiskavi. FOTO: Gregor Knafelc
Urednik Sobotne priloge in politični komentator Ali Žerdin je v pogovoru z Rokom Tamšetom razčlenil dogajanje na super referendumsko nedeljo in kakšne posledice naj bi to prineslo predvsem v zvezi z zavrnitvijo zakona o parlamentarni preiskavi in morebitno ukinitvijo ...
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