Referenduma o pokojninski reformi ne bo

Do jutri imajo pobudniki referenduma o noveli zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju čas, da bi zbrali 40.000 overjenih podpisov volivcev v njegovo podporo. Kot so danes potrdili v Delavski koaliciji, tega cilja ne bodo mogli doseči. Na spletni strani so objavili, da so jih doslej pridobili 10.739.

Danes in jutri bodo prostovoljci Delavske koalicije, ki združuje več kot 20 sindikatov in gibanj, sicer še zbirali podpise, a kot je David Švarc iz sindikata poklicnih gasilcev izjavil za STA, »ne bežimo od tega dejstva in se zavedamo, da ne bo dovolj«.

Pobudniki referenduma so prepričani, da je septembra sprejeta reforma, ki viša upokojitveno starost in podaljšuje referenčno obdobje za izračun ter spreminja formulo usklajevanja pokojnin škodljiva za delavce in upokojence.