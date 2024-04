Referendumi evropske volitve postavljajo v drugi plan

V nadaljevanju preberite:

Evropski poslanci, razen nosilke liste Gibanja Svoboda Irene Joveve, ne podpirajo izvedbe trojčka posvetovalnih referendumov na dan evropskih volitev, čeprav bi volilna udeležba lahko bila za pet do deset odstotnih točk večja. Matjaž Nemec (S&D/SD) meni, da kombinacija volilnega in referendumskega odločanja dela evropske volitve drugorazredne.

»Vsi politiki bi se morali prizadevati za večjo volilno udeležbo. Če bodo trije referendumi na dan volitev, bi to pripomoglo k višji volilni udeležbi na evropskih volitvah,« meni Irena Joveva (Renew/Gibanje Svoboda). Nekatere meritve naj bi pokazale, da bi lahko bila volilna udeležba na letošnjih evropskih volitvah višja za pet do deset odstotnih točk. To bi na koncu pomenilo volilno udeležbo med 35 in 40 odstotki. Na preteklih evropskih volitvah volilna udeležba nikoli ni presegla 30 odstotkov, kar Slovenijo uvršča na rep evropskih držav.

»Želim si, da bi bila udeležba na evropskih volitvah višja. Način, kako želi koalicija to narediti, pa je skrajno zavržen. SDS ni proti referendumom, predlagali smo celo referendumski dan, a so ga v koaliciji zavrnili,« meni Romana Tomc (ELS/SDS), ki ocenjuje, da se vlada, predvsem pa Gibanje Svoboda, počutita zelo slabo pred evropskimi volitvami.