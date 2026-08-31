Asta Vrečko: Posvetovalni referendumi so bili vloženi, da zameglijo več stvari

Beseda je tekla o pregovorno znova vroči politični jeseni, kjer so letos v ospredju posvetovalni in zakonodajni referendumi, novembra pa še lokalne volitve. V polemični izmenjavi mnenj pa smo se dotaknili tudi drugih aktualnih političnih tem, kot so preiskava o Black Cube, način vodenja državnega zbora Zorana Stevanovića, odnos do Izraela, prometna nesreča predsednice republike, vlada v senci in županske volitve v Ljubljani.

Asta Vrečko: Posvetovalni referendumi so bili vloženi predvsem zato, da zameglijo več stvari. Da se zamegli zakonodajni referendum, ki bo tudi 11. oktobra, hkrati pa da se spet sproži kulturni boj. Pa da se zamegli, kar se dogaja v parlamentu, od prevarantskega poslanca Borisa Mijića, Resnice in predsednika državnega zbora do tega, kar dela vlada v ozadju – demografski sklad, razgradnja medijev, privatizacija v zdravstvu in tako dalje.

Janez Žakelj: Prva stvar, ki mene zelo moti, je laž glede politične policije. Glede referendumov sem začuden, da Levica, ki govori, da je referendum najvišja oblika izražanja ljudske volje, nasprotuje, da bomo vprašali ljudi, ali naj zdravi ljudje, ki so delazmožni, živijo na plečih tistih, ki trdo delajo, s tem pa odžirajo denar tistim, ki pa so potrebni državne pomoči.