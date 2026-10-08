Referendumi: v dveh dneh glasovalo skoraj tri odstotke volivcev

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je v sredo predčasnega glasovanja na referendumih udeležilo 28.710 volivk in volivcev oziroma 1,69 odstotka vseh volilnih upravičencev. V torek in sredo skupaj pa je bilo na voliščih 49.989 volivk in volivcev oziroma 2,94 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije.

Zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 9308 volivk in volivcev oziroma 0,55 odstotka vseh volilnih upravičencev, drugi dan pa 13.125 volivk in volivcev oziroma 0,77 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 6652 volivk in volivcev oziroma 0,39 odstotka vseh volilnih upravičencev, drugi dan pa 9171 volivk in volivcev oziroma 0,54 odstotka vseh volilnih upravičencev.

FOTO: Jože Suhadolnik

Predčasno lahko glasujete še danes

Predčasno glasovanje sicer poteka še danes od 7. do 19. ure na 99 voliščih po državi. Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in pripomoček, da ga volilni odbor lahko hitreje poišče v volilnem imeniku. Splošno glasovanje na referendumih bo v nedeljo od 7. do 19. ure na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo 1. septembra v Sloveniji 1.698.526 volilnih upravičencev.

V splošnih volilnih imenikih je vpisanih 1.583.656 volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v državi. V posebnih volilnih imenikih pa je skupaj vpisanih 114.870 volilnih upravičencev s stalnim naslovom v tujini. DZ je za 11. oktober razpisal štiri referendume. Zakonodajni bo potekal o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej bodo volivci glasovali za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona. Trije posvetovalni pa bodo o ukinitvi prispevka za Radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Izid treh posvetovalnih referendumov ni zavezujoč.