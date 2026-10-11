Volilni dan: od zmede na volišču do morebitne rekordne udeležbe

Danes je na večini volišč do devetnajste ure potekalo referendumsko glasovanje. Eno od vprašanj je predstavljal zakonodajni referendum, preostala tri pa posvetovalne.
Primeri glasovnic. FOTO: Voranc Vogel
Fotografije vseh štirih glasovnic.
Radomlje. FOTO: Voranc Vogel
Člani volilnega odbora Radomlje. FOTO: Voranc Vogel
Državna volilna komisija je obvestila, da se bo glasovanje na volišču na lokaciji Osnovne šole Roje v občini Domžale podaljšalo do 20.30, saj je bilo glasovanje prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču.
Ljubljana, 11. 10. 2026. FOTO: Voranc Vogel
Na ljubljanskem volišču omnia, kjer je bilo ob 19. uri še precej čakajočih volivcev, so podaljšali glasovanje, ki se je zaključilo pred nekaj minutami.
Ljubljana, 11. 10. 2026 FOTO: Voranc Vogel
Ljubljana, 11. 10. 2026. FOTO: Voranc Vogel
Referendum, 11. 10. 2026. FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel
Znani so delni izidi referendumov.
Tina Bregant, predsednica SLS. FOTO: Voranc Vogel
Andrej Poglajen po znanih delnih rezultatih nedeljskih referendumov. FOTO: Voranc Vogel
Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko. FOTO: Voranc Vogel
Tina Bregant, referendumi 11. oktober 2026. FOTO: Voranc Vogel
Andrej Poglajen, najmlajši slovenski poslanec. FOTO: Voranc Vogel
Jernej Vrtovec po znanih delnih izidih referendumov. FOTO: Voranc Vogel
Jernej Vrtovec po znanih delnih izidih referendumov. FOTO: Voranc Vogel
Jernej Vrtovec, Janez Janša, Anže Logar in Tina Bregant (od leve proti desni). FOTO: Voranc Vogel
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