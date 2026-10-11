Volilni dan: od zmede na volišču do morebitne rekordne udeležbe

Danes je na večini volišč do devetnajste ure potekalo referendumsko glasovanje. Eno od vprašanj je predstavljal zakonodajni referendum, preostala tri pa posvetovalne.

Primeri glasovnic. FOTO: Voranc Vogel

Fotografije vseh štirih glasovnic.

Radomlje. FOTO: Voranc Vogel

Člani volilnega odbora Radomlje. FOTO: Voranc Vogel

Državna volilna komisija je obvestila, da se bo glasovanje na volišču na lokaciji Osnovne šole Roje v občini Domžale podaljšalo do 20.30, saj je bilo glasovanje prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču.

Ljubljana, 11. 10. 2026. FOTO: Voranc Vogel

Na ljubljanskem volišču omnia, kjer je bilo ob 19. uri še precej čakajočih volivcev, so podaljšali glasovanje, ki se je zaključilo pred nekaj minutami.

Ljubljana, 11. 10. 2026 FOTO: Voranc Vogel

Ljubljana, 11. 10. 2026. FOTO: Voranc Vogel

Referendum, 11. 10. 2026. FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

Znani so delni izidi referendumov.

Tina Bregant, predsednica SLS. FOTO: Voranc Vogel

Andrej Poglajen po znanih delnih rezultatih nedeljskih referendumov. FOTO: Voranc Vogel

Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo in energetiko. FOTO: Voranc Vogel

Tina Bregant, referendumi 11. oktober 2026. FOTO: Voranc Vogel

Andrej Poglajen, najmlajši slovenski poslanec. FOTO: Voranc Vogel

Jernej Vrtovec po znanih delnih izidih referendumov. FOTO: Voranc Vogel

Jernej Vrtovec po znanih delnih izidih referendumov. FOTO: Voranc Vogel