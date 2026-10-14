Referendumski večer, ki je premešal politične karte

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš se v tokratnem Delovem podkastu Od srede do srede osredotočata na dogajanje v povezavi z nedeljskim referendumskih četvorčkom. Pogovor začneta o edinem zakonodajnem referendumu, kjer je v večernih urah prišlo do preobrata.

»Med štetjem je sprva kazalo, da bo zakon sprejet, ob desetih zvečer pa se je izkazalo, da bo po vsej verjetnosti zavrnjen,« je pojasnil Žerdin.

»Pri omenjenem referendumu je razlika jasna, tako da se o tem ne govori. Govori pa se o minorni razliki pri referenudmu o prispevku RTV,« pa je dodal Markeš. Žerdin je pripomnil, da vsak glas šteje in opozoril, da je bila udeležba na nedeljskih referendumih najvišja po plebiscitu in po referendumih glede vstopa Slovenije v EU in NATO.

Markeš je dodal, da je to »razveseljiva novica, kar pomeni, da ljudem ni vseeno in so pripravljeni v to smer tudi narediti to kar lahko,« torej priti na volišče, oddati svoj glas in se opredeliti.

Žerdin pogovor nadaljuje o spornih namigih politikov glede referenduma o RTV prispevku o tem, da naj bi bil »referendum ponoči ukraden«. »To je direkten napada na integriteto volilnih postopkov,« je dejal Žerdin.

Sogovornika na koncu govorita še o nadaljnjem referendumskem dogajanju, kjer pozornost namenita predvsem tistemu, ki bi prepovedal nošenje burk v javnih prostorih. »Ne pomnim, kdaj bi jih v javnih prostorih v Sloveniji sploh videl. Kaj šele v šoli,« je sklenil Žerdin.