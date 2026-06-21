Reforma slovenskega protikorupcijskega sistema že pod drobnogledom Bruslja

Vlada Janeza Janše pripravlja reformo slovenskega protikorupcijskega sistema, ki naj bi pregon in preprečevanje korupcije združila v nov organ Skok. Takšna sprememba bi lahko pomenila tudi izgubo samostojnosti Komisije za preprečevanje korupcije.

Evropskega komisarja za demokracijo, pravosodje, vladavino prava in varstvo potrošnikov Michaela McGratha smo vprašali, ali je takšna rešitev skladna z evropsko protikorupcijsko direktivo in ali bi lahko oslabila obstoječe standarde. Evropska komisija poudarja, da morajo biti organi na tem področju neodvisni, ustrezno financirani in brez političnega vpliva.

Bruselj za zdaj čaka na konkretne zakonodajne predloge, ki jih bo natančno preučil, obenem pa komisar McGrath opozarja: »Zagotoviti moramo, da morebitne reforme v kateri koli državi članici ne povzročijo oslabitve protikorupcijskih standardov«. Tema ostaja občutljiva tudi v luči prihajajočega poročila o vladavini prava.