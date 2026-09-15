Nedovoljeno parkiranje, uničevanje zapornic in čezmerno nabiranje gob

V Regijskem parku Pohorje so zaradi povečanega obiska in nabiranja gob policisti, naravovarstveni nadzorniki in drugi pristojni izvedli skupno akcijo nadzora. Zaznali so več deset nedovoljenih voženj in parkiranj na gozdnih cestah ter številne druge kršitve, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Poseben poudarek skupne akcije nadzora je bil namenjen prepovedanim vožnjam v naravnem okolju in spoštovanju prometnih režimov na gozdnih cestah. Kot poudarjajo na ministrstvu, lahko namreč vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju vznemirja plašne in občutljive živalske vrste, poškoduje vegetacijo in tla ter povzroča erozijo.

Znotraj zavarovanega območja regijskega parka so zato za vožnjo z vozili nekatere gozdne ceste zaprte. Režim njihove uporabe določa Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki zemljišč. Ob nedovoljenih vožnjah in parkiranjih so inšpektorji opazili tudi primere spreminjanja oziroma obračanja prometne signalizacije, poškodovanja opreme na cestah, med drugim zapornic, ter nedovoljenega oziroma čezmernega nabiranja gozdnih sadežev, predvsem gob.

Namen akcije ni bil le ugotavljanje in preprečevanje kršitev, temveč tudi ozaveščanje obiskovalcev o varstvenem režimu in pravilih obiskovanja regijskega parka. Obiskovalci so zato prejeli informacijske letake s ključnimi informacijami o pravilih ravnanja na zavarovanem območju. Kot pri tem še poudarjajo, je Pohorje priljubljena destinacija v vseh letnih časih, a je hkrati prostor številnih, tudi nasprotujočih si interesov.

Zaradi izjemne naravne ohranjenosti je pomembno, da obiskovalci pri rekreaciji, nabiranju gozdnih sadežev in drugih dejavnostih spoštujejo pravila, ki varujejo naravo in omogočajo njen trajnostni obisk. Obiskovalce so opozorili še, da so se z letošnjo spremembo zakona o ohranjanju narave bistveno zvišale globe za nekatere prekrške, med drugim za nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju.

Za voznike motornih vozil je tako predpisana globa od tisoč do dva tisoč evrov, za kolesarje pa od petsto do osemsto evrov. Po zakonu o gozdovih je za vožnjo po gozdni cesti v nasprotju z režimom uporabe predpisana globa od tristo do šeststo evrov.

Ker je varovanje narave skupna odgovornost, na ministrstvu obiskovalce Pohorja pozivajo, naj pred obiskom preverijo pravila na tem območju, uporabljajo urejena parkirišča in spoštujejo prometne režime ter druge omejitve, namenjene ohranjanju narave.

Država in šest občin so pred dvema letoma ustanovile širše zavarovano območje narave Regijski park Pohorje, ki ga upravlja Zavod RS za varstvo narave, pri upravljanju pa sodelujejo še Regionalna razvoja agencija Koroška, Lokalna turistična organizacija Rogla-Zreče in Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica.