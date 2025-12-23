Regionalne razlike so se v zadnjem desetletju povečale

Vlada je sprejela predlog novele zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Le ena slovenska regija – osrednjeslovenska – presega državno povprečje v razvitosti. Regionalne razlike so se v zadnjih desetih letih povečale, saj je večina regij v tem času povečala zaostanek za državnim povprečjem po ustvarjenem bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca. Vlada je včeraj sprejela predlog novele zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, katerega cilj je tudi zmanjšanje razvojnih razlik med regijami. Osrednjeslovenska regija je lani ustvarila 149,8 odstotka BDP na prebivalca slovenskega povprečja oziroma šest odstotnih točk več kot leta 2014. Vse druge regije so po tem merilu razvitosti pod slovenskim povprečjem. V zadnjih desetih letih se je slovenskemu povprečju približala le posavska regija, in sicer za deset odstotnih točk. Vse druge regije so se v ...