Od igrač do dvigal: kje bo umetna inteligenca pod najstrožjim nadzorom

Akos vzpostavlja orodje za varno in pregledno razvijanje novih tehnologij. Brezplačno za zagonska, mala in srednja podjetja.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) je začela priprave na vzpostavitev regulativnega peskovnika na področju umetne inteligence (UI): gre za določitev pravil, pod katerimi se UI lahko uporablja v produktih in rešitvah v EU. Regulativni peskovniki bodo nadzorovana okolja, znotraj katerih bodo ponudniki lahko razvijali, testirali in preverjali svoje rešitve UI v realnih pogojih ter v hkratnem sodelovanju s pristojnimi organi. Evropski akt o UI prepoveduje prakse, ki zaradi manipulativne in izkoriščevalske narave kršijo temeljne pravice in vrednote Unije. Med te sodijo škodljive manipulacije in zavajanje (s subliminalnimi tehnikami), izkoriščanje ranljivosti zaradi starosti, invalidnosti ali posebnega socialnega oziroma ekonomskega položaja ter tudi družbeno točkovanje ali ...