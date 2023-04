Dobavne cene trgovcev pod lupo regulatorja

V nadaljevanju preberite:

Direktor agencije za varstvo konkurence Andrej Matvoz potrjuje: "Da, od trgovcev smo res zahtevali podatke o nabavnih cenah." In razlog? Za preveritev so se odločili, ker so se iz različnih virov seznanili s težavami na trgu živilskih proizvodov, predvsem glede usklajene visoke rasti cen, določanja enakih cen nekaterih proizvodov pri različnih trgovcih in prekinitev dobav zaradi enostranskih sprememb pogodbenih pogojev, ki zadevajo cene. Koliko trgovcev mora oddati podatke? In kdo s svojimi cenami najbolj poganja inflacijo?