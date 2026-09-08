Rehabilitacija ne sme postati privilegij tistih, ki jo lahko plačajo

»V Sloveniji je približno 3000 delovno aktivnih fizioterapevtov, ne moremo pa še natančno določiti, koliko jih izvaja izključno samoplačniške storitve. To je še eden od razlogov, zakaj potrebujemo enoten, ažuren register fizioterapevtov,« je ob današnjem svetovnem dnevu fizioterapije povedal dr. Tine Kovačič, predsednik Zveze fizioterapevtov Slovenije (ZFS). Letošnje aktivnosti, ki se jim pridružuje tudi URI Soča, po vsem svetu potekajo z osrednjo temo »Preprečite bolezni srca in ožilja z več gibanja«.

Obstoječe evidence fizioterapevtov še ne omogočajo jasne ločitve med zaposlenimi v javni mreži, koncesionarji, čistimi zasebniki in fizioterapevti, ki fizioterapevtske dejavnosti dejansko ne opravljajo več. Ministrstvo za zdravje je od decembra 2017 izdalo 227 dovoljenj za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapije, vendar ni znano, koliko teh dovoljenj je še aktivnih niti koliko fizioterapevtov je pri posameznih izvajalcih zaposlenih. Ministrstvo za zdravje v preteklosti namreč ni sistematično evidentiralo teh izvajalcev. V Sloveniji bi potrebovali približno 1300 dodatnih aktivnih fizioterapevtov. Celovitih kadrovskih standardov in normativov za fizioterapijo še ni. Pacient fizioterapije pogosto ne more pravočasno dobiti v svojem lokalnem okolju.