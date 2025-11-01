Rejniki z novembrom do višjih plačil in dodatkov za oskrbo otrok

Novela zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki se je začela uporabljati danes, določa višjo mesečno rejnino za rejnika. Ta zajema oskrbnino in plačilo dela. Osnovna mesečna rejnina za enega otroka ali osebo do starosti 26 let od danes znaša 1098 evrov. Za rejnika, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, pa ni več določen normativ.

Najvišja možna rejnina za enega otroka znaša sicer 1647 evrov, kar pomeni zvišanje oskrbnine za 50 odstotkov in za toliko tudi zvišanje plačila dela, so navedli na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Novela določa enotno osnovno oskrbnino za vse otroke oziroma polnoletne osebe v višini 638 evrov. Ob izrednih izdatkih za potrebe otroka se oskrbnina lahko zviša za 25 ali 50 odstotkov. Povišanje oskrbnine je določeno od celotnega zneska oskrbnine, ne več le od materialnih stroškov.

Plačilo dela pa je določeno v višini 460 evrov. Možno je povišanje plačila dela za 25 ali 50 odstotkov, odvisno od zahtevnosti oskrbe otroka v rejništvu.

Vsak rejnik je ob prvi namestitvi otroka upravičen do enkratnega prejemka v višini pomoči ob rojstvu otroka, torej v višini 430 evrov. Do zdaj je bilo to odvisno od presoje centra za socialno delo. FOTO: Dejan Javornik

Če otrok biva v rejniški družini za čas vikendov, praznikov in šolskih počitnic, je rejnik v teh mesecih upravičen do 75 odstotkov oskrbnine, kar znaša 478 evrov, in do sorazmernega dela plačila za delo, kar pomeni 662 evrov mesečno.

Trije novi enkratni prejemki

Vsak rejnik je ob prvi namestitvi otroka upravičen do enkratnega prejemka v višini pomoči ob rojstvu otroka, torej v višini 430 evrov. Do zdaj je bilo to odvisno od presoje centra za socialno delo.

Poleg tega novela uvaja tri nove enkratne prejemke, ki so vsi v osnovni višini mesečnega plačila za delo, torej 460 evrov. Ti trije enkratni prejemki so prejemek v primeru namestitve otroka ob njegovem odvzemu staršem v skladu z družinskim zakonikom, prejemek v primeru namestitve vsakega dodatnega otroka iz iste družine in pa letni dodatek za oddih in počitnice za vsakega otroka ali polnoletno osebo.

Za rejnika, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, ni več določen normativ. Pravica do plačila prispevkov za socialno varnosti mu namreč pripada že pri namestitvi enega otroka. Edini pogoj je, da je otrok ali polnoletna oseba nameščena za obdobje celega meseca, ne pa denimo samo za vikend rejništvo.

Novela povečuje število ur obveznega usposabljanja pred pridobitvijo dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Po novem bo teh ur od 18 do 21 namesto dozdajšnjih deset do 12 ur. Novela poleg tega določa usposabljanje rejnikov enkrat na tri leta namesto enkrat na pet let.