FOTO:Rekam najbolj škodi slabo izvajanje dobrih zakonov

Kdo je Vera Knook?



Vera Knook je nizozemska kajakašica na divjih vodah. Potem ko se je zaljubila v reke, se je odločila študirati gospodarjenje z vodami in hidrotehniko na Tehniški univerzi v Delftu. Med magistrskim študijem se je ukvarjala s številnimi študijskimi projekti po svetu in vedno izbirala kraje, v katerih je lahko nekaj časa namenila kajakaštvu. Ko je lani novembra dokončala svojo magistrsko nalogo, se je odločila priti na Balkan, da bi tu pomagala zaščititi zadnje prosto tekoče reke v Evropi. Med drugim vodi projekt River Intellectuals, ki ga je pripravila skupina Balkan River Defence.

FOTO: Katja Jemec

Prihodnje leto poletna šola

Danes veliki finale



Projekt Balkan Rivers Tour tri se po mesecu dni veslanja po rekah v Albaniji, Makedoniji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Hrvaški in Sloveniji zaključuje danes, ko bodo udeleženci akcije za ohranitev narave in proti gradnji hidroelektrarn na še zadnjih divjih rekah na Balkanu s kajaki priveslali do Šuštarskega mosta na Ljubljanici, čolne vzeli iz vode, si jih oprtali na rame in se nato peš odpravili do parlamenta. V okviru shoda Skupaj za reke bodo nato državnemu zboru predali zahtevo, da Slovenija iz dokumenta Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN-OVE) umakne načrtovano gradnjo 100 malih in 19 velikih hidroelektrarn na slovenskih vodotokih. P. Z.

FOTO: Katja Jemec

Svet je izvedel za njihovo zgodbo

FOTO: Katja Jemec

FOTO: Katja Jemec

Po treh zelo zabavnih dnevih na Festivalu kajaka na Tari se je skupina zaščitnikov reke odpravila na manj znano območje v Črni gori. Bukovica je majhna, toda veličastna reka, ki teče daleč stran od prometnih poti in blizu narodnega parka Durmitor., eden od prebivalcev tamkajšnjih vasi, nas je prosil, naj jih obiščemo in se prepričamo, kaj lahko izgubimo, če bi tu zgradili hidroelektrarno.Pričakali so nas s kavo, pivom in žganjem v zadimljeni koči ob reki. Njen lastnikgradi več lesenih bungalovov, v katerih bodo turisti lahko prespali, medtem ko bodo raziskovali slikovito pokrajino.Nikola nam je pojasnil, da nameravajo na Bukovici zgraditi dve majhni hidroelektrarni. Večino leta teče po strugi samo nekaj kubičnih metrov vode, zato je težko razumeti, zakaj bi bilo ekonomsko upravičeno graditi majhno hidroelektrarno. Odločitev precej bolje razumemo, potem ko nam Nikola pojasni, kako deluje trenutni sistem izplačevanja subvencij, ki zagotavlja nespremenljivo ceno električne energije, ki je precej višja od tržne cene. Takšen sistem bi moral spodbujati obnovljive vire energije, vendar pri hidroelektrarnah počne ravno nasprotno.Nikola, ki se ni pripravljen odpovedati reki, je skupaj z drugimi tamkajšnjimi prebivalci ustanovil nevladno organizacijo, ki ima trenutno več kakor 300 članov. To pomeni, da so se vanjo včlanili skoraj vsi prebivalci doline in pravzaprav ne bi mogla bolje predstavljati volje ljudstva. Nima nobenih velikih finančnih podpornikov, zelenega predznaka in nepotrebne birokracije, ampak je samo skupina poštenih ljudi, ki bi radi zaščitili svojo reko. Evropsko unijo so opozorili na načrte oblasti, saj vedo, da po evropski zakonodaji tu ne bi dovolili graditi hidroelektrarne.Skupini Balkan River Defence sem se pridružila novembra lani, potem ko sem dokončala magistrski študij hidrotehnike na Tehniški univerzi v Delftu na Nizozemskem. Po pogovoru po Skypu zinsem aprila prišla sèm, postavila šotor in pomagala organizirati tretji projekt Balkan River Tour. Imeli smo več idej in postala sem voditeljica omrežja River Intellectuals, ki ga je vzpostavila skupina Balkan River Defence. River Intellectuals je omrežje, s katerim povezujemo vse več študentov, profesorjev in strokovnjakov, ki bi radi opozorili na to, da reke niso samo morebitna energija, merjena v kilovatih. Prihodnje leto bomo organizirali poletno šolo, v kateri se bodo zbrali študentje iz vse Evrope, da bodo v praksi uporabili svoje znanje in izkušnje ter z njimi poskusili zaščititi reke.Študentom je treba omogočiti, da dejavno vplivajo na razmere, to nam je postalo popolnoma jasno, ko smo se naslednjič ustavili na naši poti in se udeležili mednarodnega srečanja za evropske reke (European Rivers Summit) v Sarajevu. Tridnevne konference, ki sta jo pripravili organizaciji Riverwatch in Euronatur skupaj s središčem za okolje iz Bosne in Hercegovine, se je udeležilo 250 ljudi iz vse Evrope. Vedno znova so ugotavljali, da rekam najbolj škodi slabo izvajanje sicer dobrih zakonov. Na konferenci je bilo veliko predstavnikov okoljskih nevladnih organizacij, ki pa potrebujejo znanstvenike, da bi podprli njihovo početje z ustreznimi podatki. Zavedli smo se, da nas čaka nova naloga – premostiti bo treba razlike med akademskim svetom in okoljevarstveniki.Med konferenco smo za nekaj časa zapustili konferenčno dvorano in se odpeljali v dolino Krušćice. Ko sem lani novembra povedala očetu, da se odpravljam na Balkan, kjer si bom prizadevala zaščititi reke, mi je poslal članek iz nizozemskega časopisa, v katerem so pisali o »pogumnih ženskah iz doline Krušćice«. Ko so se v dolino pripeljali buldožerji, so se usedle na most in preprečile buldožerjem, da bi prišli do gradbišča. To je bila še ena zgodba o reki, ki bi nazadnje končala v ceveh, ljudje pa bi jo tako izgubili. Toda tamkajšnji ljudje so se organizirali in uprli.Svet je izvedel za njihovo zgodbo. Pridružili smo se jim, ko so že 424. noč sedeli na mostu, in jim pripravili zabavo, da bi pokazali, da jih podpiramo. Vso noč smo se smejali in drug drugemu pripovedovali zanimive zgodbe. Ena od sodelavk časopisa, ki je objavil omenjeni članek, mi je takrat povedala, da ne smem mešati piva in žganja. Oče bi se verjetno strinjal z njo. Tako sem se spet naučila nekaj novega, vendar me čaka še veliko novih izkušenj, saj potovanja še ni konec! Pridružite se nam spet čez manj kakor teden dni, ko nas čaka veliki zaključek v Ljubljani s premiero dokumentarnega filma, zabavo in protestom!