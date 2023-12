Reke v večjem delu države naraščajo, ponoči bodo dosegle največje pretoke

Reke v večjem delu države naraščajo, najbolj na območjih osrednje, južne in vzhodne Slovenije. Posamezne reke na teh območjih se razlivajo ob strugah. Vodnatost rek je povečini velika, le alpske reke v zgornjem Posočju in na območju Bohinja ohranjajo srednjo vodnatost. Reke bodo v večjem delu države ponoči dosegle največje pretoke, poroča Arso.

Najbolj bodo narasle reke v osrednji Sloveniji, na Dolenjskem, v Posotelju, v Podravju in Pomurju. Posamezne reke na teh območjih se bodo zvečer in ponoči še razlivale ob strugah, pritoki Krke, reke na Domžalskem polju, reke v Zasavju ter Sotla, Kolpa in Dravinja pa lahko za krajši čas tudi poplavijo. Krajevno lahko na teh območjih poplavi tudi padavinska voda, so napovedali na Agenciji RS za okolje (Arso).

Večina rek bo jutri že upadala

V četrtek dopoldan bo večina rek že upadala in se vrnila v svoje struge, naraščale pa bodo še Ljubljanica, ki se bo razlivala na Ljubljanskem barju, Krka in Sava v spodnjem toku. V večjem delu države bo vodnatost rek velika, le alpske reke na Gorenjskem bodo zadržale srednje pretoke. Ob koncu tedna bodo reke počasi upadale, ojezerjene površine na kraških poljih Notranjske pa se bodo še zmerno povečevale.

Z uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je ponekod težave povzročila meteorna voda, ki je zalila kletne prostore. Posredovali so gasilci. Zgodaj popoldne pa so zaradi nevarnosti zemeljskega plazu na regionalni cesti Poljana-Mežica v naselju Lom promet uredili izmenično enosmerno, poroča prometnoinformacijski center.

Ponoči bodo padavine od zahoda slabele. Zjutraj bo le ponekod v vzhodnih in južnih krajih še rahlo deževalo. Na Primorskem se bo proti jutru delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v nekaterih alpskih dolinah malo pod 0, ob morju okoli 6 stopinj Velzija.

V četrtek bo na Primorskem sončno, drugod zmerno, v vzhodnih in južnih krajih pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 14 stopinj.