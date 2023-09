Reke v zgornjem Posočju in Sava Bohinjka po nočnem naraščanju že upadajo

Posamezne reke v zgornjem Posočju ter Sava Bohinjka s pritoki, ki so ponoči naraščale in ponekod tudi poplavljale, večinoma že upadajo oziroma se ustaljujejo, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). Danes se bo vodnatost rek v osrednji in vzhodni Sloveniji povečala, večina rek pa bo dosegala srednje pretoke.

Ponoči je izraziteje narasla tudi Sava v zgornjem toku, ostale reke na severozahodu države in na Primorskem pa imajo veliko vodnatost in prav tako večinoma upadajo. Do srednjih pretokov so narasle Sava, Kolpa in posamezne reke v osrednji Sloveniji. Drugod po državi je vodnatost majhna in ustaljena, so zapisali na Arsu.

Reke na zahodu države bodo danes večinoma upadale, zvečer in v noči na nedeljo pa lahko ponovno nekoliko narastejo posamezne reke na severozahodu države. Čez dan, zvečer in v prvem delu noči so v večjem delu države še možne tudi nevihte z nalivi. Ob tem se lahko razlijejo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Poplavi lahko tudi padavinska in zaledna voda. Večja verjetnost za ta pojav bo v južni polovici Slovenije, popoldan in zvečer tudi v zahodnem delu države, so dodali.

Agencija je za celotno državo z izjemo severovzhoda in Krasa izdala rumeno opozorilo pred razlivanjem vodotokov.