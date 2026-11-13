  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    V deževni noči na delu več gasilskih enot: zaliti objekti, poplavljene ceste

    Regijski centri za obveščanje so zabeležili več kot 30 dogodkov. Sredi dneva bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 1000 metrov.
    V 24 urah naj bi v zahodni, južni in osrednji Sloveniji padlo od 50 do 100 mm padavin. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    V 24 urah naj bi v zahodni, južni in osrednji Sloveniji padlo od 50 do 100 mm padavin. FOTO: Jože Suhadolnik
    R. I.
    13. 11. 2026 | 06:36
    13. 11. 2026 | 08:10
    3:36
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Zaradi obilnih padavin, ki so se čez nočkrepile in razširile nad vso državo, so imeli gasilci in druge službe ponoči več klicev. Posledice deževja in naraslih meteornih vod so odpravljali predvsem na območjih Nove Gorice, Postojne, Kopra, Ljubljane, Kranja, Celja, Maribora in Murske Sobote, je poročal STA.

    Zaradi poplavljenega cestišča so popolne zapore na cesti Šempeter-Dornberg pri Prvačini in na lokalni cesti Bukovica-Renče, poroča prometnoinformacijski center.

    image_alt
    Prihajajo obilne padavine, Arso izdal oranžno opozorilo

    Regijski centri za obveščanje so zabeležili 33 dogodkov, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci iz devetih poklicnih in 20 prostovoljnih gasilskih društev so večinoma posredovali zaradi črpanja meteorne in podtalne vode iz različnih objektov, s folijo prekrili dve ostrešji, s protipoplavnimi vrečami zaščitili objekte ter odstranjevali podrta drevesa.

    V bližini naselja Vrtovče v občini Ajdovščina se je na cestišče sprožil zemeljski podor, v Kromberku v občini Nova Gorica pa se je zaradi razmočenega terena na cestišče porušil podporni zid.

    Reka Vipava, ki se je začela razlivati že včeraj dopoldne, poplavlja na razlivnih območjih. V zgornjem toku je njen pretok ustaljen in bo v prihodnjih urah začel upadati, v spodnjem toku pa še narašča. Poplavljene površine se bodo del dneva še ohranjale.

    V manjšem obsegu poplavljata tudi Logaščica in Gradaščica, ki pa sta že začeli upadati in se bosta do jutra vrnili v strugo, je Agencija za okolje (Arso) objavila na Facebooku.

    Največje pretoke bodo reke dosegle danes zjutraj, nato pa začele počasi upadati. FOTO: Uroš Hočevar
    Največje pretoke bodo reke dosegle danes zjutraj, nato pa začele počasi upadati. FOTO: Uroš Hočevar

    V četrtek čez dan je največ dežja padlo ob alpsko-dinarski pregradi, kjer je večinoma padlo med 40 in 60 milimetri. Največ dežja so izmerili na meteorološki postaji Otlica (72 milimetrov) ter Sviščaki (63 milimetrov). 

    Po besedah dežurnega meteorologa Braneta Gregorčiča za Radio Slovenija se razmere počasi umirjajo. »Naraščanje voda se je glavnem ustavilo na marsikje visokovodnem nivoju,« je dejal. 

    Arso je zaradi možnosti obilnih padavin s krajevnimi nalivi, ki pa za ta letni čas niso nič nenavadnega, za večji del države za danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do danes popoldne. Opozorilo velja tudi zaradi sunkov burje na Primorskem, ki bodo popoldne in v noči na soboto na izpostavljenih mestih presegli hitrost 100 kilometrov na uro. Geološki zavod je močnega deževja opozoril na morebitne znake proženja zemeljskih plazov, predvsem v zahodni in jugovzhodni Sloveniji.

    Padavine bodo danes postopoma slabele in do večera povečini ponehale, najkasneje na jugu Slovenije. Popoldanske temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. Sredi dneva pa bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 1000 metrov, so zapisali na spletni strani Arsa.

    V soboto bo pretežno jasno in sprva po nekaterih nižinah tudi megleno. Jutro bo hladno, marsikje bo nastala slana. Burja na Primorskem bo oslabela.

    Magazin  |  Zanimivosti
    Hrvaška

    Hrvaške oljarne ustavile delo, kljub eni najboljših letin oljk

    Hrvaški oljarji ne vedo, kam s 15.000 do 20.000 tonami oljčnih tropin.
    12. 11. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Blaž Brodnjak: Stanje v Sloveniji je postalo neznosno

    »Ta neskončni populizem je rakasto tkivo Slovenije,« je ocenil.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolenjska

    Domačina, ki ga je v okolici Trebnjega napadel medved, odpeljali v bolnišnico

    Napad se je zgodil med jutranjim sprehodom, približno sto metrov od doma poškodovanega.
    12. 11. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Astrologija

    Dnevni horoskop za četrtek, 12. novembra

    Dan je primeren za pregled načrtov in dogovorov, ne pa za nepremišljene poteze.
    12. 11. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihranki na banki? Preverite, kje lahko dobite največ

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    TRADICIJA

    Slovensko podjetje osvaja Evropo. Zdaj je na vrsti Španija

    Perutnina Ptuj je lani praznovala 120 let poslovanja. Jubilej je prišel v obdobju pomembne poslovne preobrazbe.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2019

    Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Sposobnosti vodenja nimamo v krvi, ampak se je naučimo

    Simona Špilak, kadrovska strokovnjakinja, o slovenskih vodjih, ki da so strokovni in vizionarski, a premalo zaupajo svojim sodelavcem.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Duol: Očeta na vrhu zamenjal sin, podjetje v preboj z napihljivimi hangarji

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2024 je Delova zvezda postal Duol.
    Nejc Gole 11. 11. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Jure Knez: V pandemiji se je pokazal pravi obraz Dewesofta

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Prvi je Dewesoft.
    Nejc Gole 10. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vremeArsovremenska napovedpoplave

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Judita Franković Brdar: Slovenija je čarobna dežela

    Ta vikend prihaja v kino nov mladinski film Bučko, o njem smo se pogovarjali s hrvaško igralko Judito Franković Brdar, ki pogosto igra v slovenskih filmih, to pot pa so jo prvič sinhronizirali.
    13. 11. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Internet

    Obsežen izpad prizadel Microsoftovove spletne storitve in aplikacije

    Podjetje je izključilo možnost kibernetskega napada, a priznava, da dosedanji poskusi odprave težav, ki so prizadele na tisoče uporabnikov, niso bili uspešni.
    13. 11. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    V deževni noči na delu več gasilskih enot: zaliti objekti, poplavljene ceste

    Regijski centri za obveščanje so zabeležili več kot 30 dogodkov. Sredi dneva bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 1000 metrov.
    13. 11. 2026 | 06:36
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Kdo ima lepšega

    Največja težava Ljubljane postaja stanovanjska politika.
    Marko Kočevar 13. 11. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Prestop

    Preobrat: Primož Roglič bi lahko okrepil legendarno špansko ekipo

    Potem ko je že veliko moštev sporočilo, da se ne zanima več za Primoža Rogliča, pa se zdaj zdi, da bi lahko naš zvezdnik kolesaril ob boku svojega tekmeca.
    Matic Rupnik 13. 11. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    V deževni noči na delu več gasilskih enot: zaliti objekti, poplavljene ceste

    Regijski centri za obveščanje so zabeležili več kot 30 dogodkov. Sredi dneva bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 1000 metrov.
    13. 11. 2026 | 06:36
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Kdo ima lepšega

    Največja težava Ljubljane postaja stanovanjska politika.
    Marko Kočevar 13. 11. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Prestop

    Preobrat: Primož Roglič bi lahko okrepil legendarno špansko ekipo

    Potem ko je že veliko moštev sporočilo, da se ne zanima več za Primoža Rogliča, pa se zdaj zdi, da bi lahko naš zvezdnik kolesaril ob boku svojega tekmeca.
    Matic Rupnik 13. 11. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    VEČ KOT 130 DRŽAV

    V Beograd prihaja ves svet: dogodek bi lahko spremenil podobo mesta

    Od 15. maja do 15. avgusta 2027 bo Beograd gostil prvo specializirano razstavo v regiji Zahodni Balkan.
    Promo Delo 5. 11. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    9. 11. 2026 | 14:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Baterija, ki ve, kdaj je elektrika najdražja

    Sistem družbe ENNA Next samodejno spremlja delovanje sončnih elektrarn in porabo v realnem času.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    BREZ ČAKANJA

    V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

    Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Največja naložba v hrvaškem turizmu

    Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem.
    Promo Delo 4. 11. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo