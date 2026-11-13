V deževni noči na delu več gasilskih enot: zaliti objekti, poplavljene ceste

Zaradi obilnih padavin, ki so se čez nočkrepile in razširile nad vso državo, so imeli gasilci in druge službe ponoči več klicev. Posledice deževja in naraslih meteornih vod so odpravljali predvsem na območjih Nove Gorice, Postojne, Kopra, Ljubljane, Kranja, Celja, Maribora in Murske Sobote, je poročal STA.

Zaradi poplavljenega cestišča so popolne zapore na cesti Šempeter-Dornberg pri Prvačini in na lokalni cesti Bukovica-Renče, poroča prometnoinformacijski center.

Regijski centri za obveščanje so zabeležili 33 dogodkov, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci iz devetih poklicnih in 20 prostovoljnih gasilskih društev so večinoma posredovali zaradi črpanja meteorne in podtalne vode iz različnih objektov, s folijo prekrili dve ostrešji, s protipoplavnimi vrečami zaščitili objekte ter odstranjevali podrta drevesa.

V bližini naselja Vrtovče v občini Ajdovščina se je na cestišče sprožil zemeljski podor, v Kromberku v občini Nova Gorica pa se je zaradi razmočenega terena na cestišče porušil podporni zid.

Reka Vipava, ki se je začela razlivati že včeraj dopoldne, poplavlja na razlivnih območjih. V zgornjem toku je njen pretok ustaljen in bo v prihodnjih urah začel upadati, v spodnjem toku pa še narašča. Poplavljene površine se bodo del dneva še ohranjale.

V manjšem obsegu poplavljata tudi Logaščica in Gradaščica, ki pa sta že začeli upadati in se bosta do jutra vrnili v strugo, je Agencija za okolje (Arso) objavila na Facebooku.

Največje pretoke bodo reke dosegle danes zjutraj, nato pa začele počasi upadati. FOTO: Uroš Hočevar

V četrtek čez dan je največ dežja padlo ob alpsko-dinarski pregradi, kjer je večinoma padlo med 40 in 60 milimetri. Največ dežja so izmerili na meteorološki postaji Otlica (72 milimetrov) ter Sviščaki (63 milimetrov).

Po besedah dežurnega meteorologa Braneta Gregorčiča za Radio Slovenija se razmere počasi umirjajo. »Naraščanje voda se je glavnem ustavilo na marsikje visokovodnem nivoju,« je dejal.

Arso je zaradi možnosti obilnih padavin s krajevnimi nalivi, ki pa za ta letni čas niso nič nenavadnega, za večji del države za danes izdal oranžno opozorilo, ki velja do danes popoldne. Opozorilo velja tudi zaradi sunkov burje na Primorskem, ki bodo popoldne in v noči na soboto na izpostavljenih mestih presegli hitrost 100 kilometrov na uro. Geološki zavod je močnega deževja opozoril na morebitne znake proženja zemeljskih plazov, predvsem v zahodni in jugovzhodni Sloveniji.

Padavine bodo danes postopoma slabele in do večera povečini ponehale, najkasneje na jugu Slovenije. Popoldanske temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. Sredi dneva pa bo meja sneženja na nadmorski višini okoli 1000 metrov, so zapisali na spletni strani Arsa.

V soboto bo pretežno jasno in sprva po nekaterih nižinah tudi megleno. Jutro bo hladno, marsikje bo nastala slana. Burja na Primorskem bo oslabela.