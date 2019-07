Rekorda tropskih noči v Ljubljani letos še ni bilo: julija 2015 kar osem zaporednih noči s temperaturo nad 20 stopinj Celzija

Neurja bodo najbolj verjetna v vzhodni polovici Slovenije. FOTO: Jure Eržen/Delo

Po podatkih Agencije RS za okolje bodo danes popoldne in zvečer ob nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Neurja bodo najbolj verjetna v vzhodni polovici Slovenije. Danes in jutri bo po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev.



Pazljivo zaradi ozona

Danes in jutri bo po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev. FOTO: Jure Eržen/Delo



Še danes velika toplotna obremenitev

V Ljubljani je bil rekord tropskih noči dosežen julija 2015 in od takrat naprej še ni bil presežen, je za Delo pojasnil klimatolog Agencije RS za okolje (Arso). »Takrat smo imeli kar osem zaporednih noči, ko se temperatura ni spustila pod 20 stopinj Celzija,« je dejal. Na klasični podnebni postaji za ljubljanskim Bežigradom je bila nocoj zabeležena druga zaporedna tropska noč, ponoči se je ohladilo le do 22 stopinj Celzija. Ko govorimo o tropskih nočeh , moramo biti pozorni tudi na meritve, ki jih vremenoslovci odčitajo z avtomatskih merilnih naprav, saj se te razlikujejo od klasičnih meritev. »Nocoj je bila tako tretja noč, ko so avtomatske merilne postaje za Ljubljano namerile temperature 20 stopinj Celzija ali več, po klasičnih meritvah pa je bila šele druga.«Največja verjetnost za tropske noči je ravno v drugi polovici julija, je še dodal Vertačnik. Takrat je dan še dolg, avgusta se začne krajšati. Da bi letos presegli rekord tropskih noči, je skorajda nemogoče. »Se pa v zadnjih 20 letih v Ljubljani tropske noči pojavijo skorajda vsako poletje. Po eni strani lahko to pripišemo segrevanju ozračja, po drugi pa dejstvu, da se je Ljubljana kot mesto precej razširila,« je povedal klimatolog.Včerajšnji dan je bil sicer najbolj vroč v Biljah pri Novi Gorici, kjer se je živo srebro povzpelo na 36 stopinj Celzija. Po meteorološki klasifikaciji vroč dan nastopi, ko ste temperature zraka povzpnejo nad 30 stopinj Celzija. Od začetka junija do danes se je na primer v Biljah to zgodilo že 33-krat, povprečno se to zgodi štirinajstkrat. Čeprav bi za hribovita območja pričakovali več svežine, so letos vremenoslovci tudi tam zabeležili precej nadpovprečno število vročih dni. Vremenoslovci z Agencije RS za okolje so pred dnevi sporočili , da bo letošnje poletje eno najbolj toplih v zgodovini, najverjetneje drugo najbolj toplo. Rekordno je še vedno poletje leta 2003, ko je bila vročina resnično neznosna.Ob visokih temperaturah je bila včeraj na merilnih mestih Nova Gorica in Otlica v Trnovskem gozdu včeraj presežena opozorilna vrednost ozona, kar tudi lahko predstavlja nevarnost za zdravje. V Novi Gorici je bila prvič presežena ob 14. uri, ko je bila urna vrednost ozona 181 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna pa 104 mikrograme na kubični meter, so sporočili z Arsa. Na Otlici je bila opozorilna vrednost presežena ob 15. uri, izmerjena urna vrednost ozona je bila 190 mikrogramov na kubični meter, povprečna osemurna pa 122 mikrogramov na kubični meter. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala . Zato ljudem s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka priporočajo, da v tem času ostanejo v zaprtih prostorih. V času trajanja visokih vrednosti ozona pa tudi zdravim ljudem svetujejo, da se izogibajo naporom.Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev še danes, že jutri naj bi se ozračje vendarle nekoliko ohladilo, zato lahko pričakujemo hladnejše noči in trdnejši spanec. Danes bo večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo nastajale vročinske nevihte. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj Celzija.Jutri bo dopoldne še sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Soparno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 23, najvišje dnevne v severozahodni Sloveniji okoli 27, drugod od 29 do 35 stopinj Celzija.V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Vročina bo popustila. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo še plohe in nevihte.