Rekorder je na bolniški že 15 let, vse od leta 2011

Vlada Roberta Goloba se je »obvladovanja absentizma« lotila z interventno zakonodajo in vzpostavitvijo sedmih režimov gibanja, ki jih zdravnik določi za bolniški stalež. Skupni delež bolniški odsotnosti se je s 6,68 povečal na 6,97 odstotka, pri čemer se je povečalo predvsem v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Posebej skrb vzbujajoče so dolgotrajne odsotnosti. Približno polovica od 32.313 posameznikov, ki so bili v bolniškem staležu 31. decembra lani v breme ZZZS, so bili z dela odsotni od 45 dni do šest mesecev. Zadnji podatki kažejo, da je bilo 28. februarja letos več kot eno leto na bolniškem dopustu 9747 posameznikov, več kot tri leta 1537 ljudi, več kot pet let pa 264.

Trenutno najdaljša bolniška zadržanost od dela traja od 23. junija 2011, torej že skoraj 15 let, vmes pa so bila tudi obdobja delnega bolniškega staleža in dela v skrajšanem delovnem času.

