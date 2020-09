Rekordne najave križark, a še negotovi prihodi

»Pozorno spremljamo poskuse oživljanja ladijskega turizma, ali bodo privedli do obuditve križarjenj, pa je težko napovedati,« meni Janez Maček iz portoroške agencije Atlas Express, ki ponuja lokalne izlete za goste s potniških ladij. Pred dnevi je iz Trsta izplula Costa Deliziosa, na krovu ima 350 potnikov in bo v tednu dni obiskala nekaj italijanskih pristanišč.Janez Maček je trenutno brez posla. Letos so ladjarji napovedali 62 prihodov v Koper, s skupno 90.000 potniki. V teh dneh pa so odpovedali še zadnje tri najave, vse za oktober. Po podatkih Luke Koper, ki upravlja koprski potniški terminal, imajo za prihodnje leto že ...