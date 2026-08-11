Rekordni julij na ljubljanskem letališču, katere povezave se še obetajo

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana se letos uvršča med najhitreje rastoča letališča v Evropski uniji. Potem ko je v prvih šestih mesecih letos prek ljubljanskega letališča potovalo več kot 790.000 potnikov, kar je 15 odstotkov več kot v istem obdobju lani, je bil letošnji julij z 208.638 potniki najuspešnejši sedmi mesec v zgodovini letališča, pojasnjujejo v Fraportu Slovenija. Rast števila potnikov letos zaznavajo tudi na zagrebškem letališču.

V Fraportu navajajo, da se po podatkih združenja evropskih letališč ACI Europe Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana po rasti potniškega prometa v prvi polovici letošnjega leta uvršča med tri najhitreje rastoča letališča v Evropski uniji, takoj za letališčema na Slovaškem in Malti. Tako so se že 3. avgusta razveselili milijontega potnika v tem letu, kar je tri tedne prej kot lani.