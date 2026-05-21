Rekordno število okužb s spolno prenosljivimi boleznimi, porast tudi v Sloveniji

Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja, so poudarili.

Po oceni zdravstvene agencije so nujno potrebni ciljni ukrepi za preprečevanje nadaljnjega širjenja, tudi med ženskami v reproduktivni dobi.

ECDC navaja, da so leta 2024 potrdili 106.331 primerov gonoreje, kar je 303 odstotke več kot leta 2015. V istem obdobju se je število primerov sifilisa več kot podvojilo na 45.577 primerov. Klamidija je ostala največkrat prijavljena bakterijska spolno prenosljiva okužba z 213.443 primeri. Naraslo je tudi število primerov veneričnega limfogranuloma (LGV), in sicer na 3490, piše na spletni strani agencije.

Predstavnik agencije Bruno Ciancio je opozoril, da lahko okužbe, ki se ne pozdravijo, povzročijo resne zdravstvene težave, vključno s kroničnimi bolečinami in neplodnostjo. Pri sifilisu pa lahko zapleti prizadenejo tudi srce, ožilje in živčni sistem. Kot še posebej skrb vzbujajoče je izpostavil povečanje števila primerov prirojenega sifilisa, ki se prenaša z matere na otroka. Število prijavljenih primerov se je namreč med letoma 2023 in 2024 skoraj podvojilo.

Poudaril je, da je varovanje spolnega zdravja preprosto. »Pri novih ali več partnerjih uporabljajte kondome in se testirajte, če imate simptome, kot so bolečine, izcedek ali razjeda,« je dejal.

Poročilo kaže, da moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, ostajajo najbolj prizadeta skupina, pri kateri je opazno najbolj strmo dolgoročno povečanje števila primerov gonoreje in sifilisa. Med heteroseksualnim prebivalstvom se število primerov sifilisa povečuje, zlasti med ženskami v reproduktivni dobi. Posledica tega je skoraj podvojitev števila primerov prirojenega sifilisa z 78 v letu 2023 na 140 v letu 2024 v 14 državah, ki so posredovale podatke, so dodali.

Spolno prenosljive okužbe so infekcije, ki se praviloma prenašajo z vaginalnimi, analnimi ali oralnimi spolnimi odnosi. Povzročajo jih virusi, bakterije ali paraziti. Bakterijske okužbe so ozdravljive z antibiotiki in ob pravočasnem zdravljenju ne puščajo trajnih posledic, piše na spletni strani ljubljanske medicinske fakultete. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da se na leto na novo okuži najmanj 125 milijonov ljudi.

Porast števila okužb tudi v Sloveniji

V letu 2024 je bilo v Sloveniji prijavljenih 1446 primerov spolno prenosljivih okužb, brez primerov okužbe s HIV, hepatitisa B in hepatitisa C. Genitalne bradavice so bile najpogosteje prijavljena virusna okužba s 348 primeri, večinoma med moškimi. Skupno število prijavljenih primerov genitalnih bradavic je bilo za 32 odstotkov večje v primerjavi z letom 2023.

Klamidijska okužba je bila najpogosteje prijavljena bakterijska okužba s 493 prijavljenimi primeri. Skupno število prijavljenih primerov klamidijske okužbe je bilo za deset odstotkov večje kot leto prej in največje v obdobju zadnjih desetih let. NIJZ pa opozarja, da je testiranja na klamidijsko okužbo premalo.

Za spoznanje bolje je pri gonoreji, kjer je bilo prijavljenih 194 primerov okužbe, 15 odstotkov manj kot leto prej, pa vendar približno trikrat več kot pred desetimi leti. Večje število primerov v zadnjih nekaj letih je posledica večjega števila primerov med moškimi, predvsem med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi.

V letu 2024 je bilo prijavljenih tudi 166 primerov genitalnega herpesa in 104 primeri sifilisa, kar je rekordna številka in daleč najvišja v zadnjem desetletju. Za primerjavo, leta 2020 je bilo prijavljenih le 31 okužb s sifilisom. Sifilis je bakterijska okužba. Sprva se kaže kot neboleča rana na spolovilu, zadnjiku ali ustni votlini, ki pogosto ostane neopažena. Če okužba ni zdravljena, lahko preide v latentno fazo, kjer simptomi začasno izginejo, nato pa se čez mesece ali leta pojavijo resni zapleti, vključno s poškodbami srca, možganov in drugih organov.