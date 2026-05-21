  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Rekordno število okužb s spolno prenosljivimi boleznimi, porast tudi v Sloveniji

    Skupno število prijavljenih primerov klamidijske okužbe je bilo pri nas za deset odstotkov večje kot leto prej in največje v zadnjih desetih letih.
    Število potrjenih okužb strmo narašča tudi v Sloveniji. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Število potrjenih okužb strmo narašča tudi v Sloveniji. FOTO: Jure Eržen
    R. I., STA
    21. 5. 2026 | 13:28
    21. 5. 2026 | 13:49
    5:26
    A+A-

    Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, je v letnem poročilu danes opozoril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja, so poudarili.

    Po oceni zdravstvene agencije so nujno potrebni ciljni ukrepi za preprečevanje nadaljnjega širjenja, tudi med ženskami v reproduktivni dobi.

    ECDC navaja, da so leta 2024 potrdili 106.331 primerov gonoreje, kar je 303 odstotke več kot leta 2015. V istem obdobju se je število primerov sifilisa več kot podvojilo na 45.577 primerov. Klamidija je ostala največkrat prijavljena bakterijska spolno prenosljiva okužba z 213.443 primeri. Naraslo je tudi število primerov veneričnega limfogranuloma (LGV), in sicer na 3490, piše na spletni strani agencije.

    image_alt
    HPV: tiha okužba, ki prizadene večino spolno aktivnih ljudi

    Predstavnik agencije Bruno Ciancio je opozoril, da lahko okužbe, ki se ne pozdravijo, povzročijo resne zdravstvene težave, vključno s kroničnimi bolečinami in neplodnostjo. Pri sifilisu pa lahko zapleti prizadenejo tudi srce, ožilje in živčni sistem. Kot še posebej skrb vzbujajoče je izpostavil povečanje števila primerov prirojenega sifilisa, ki se prenaša z matere na otroka. Število prijavljenih primerov se je namreč med letoma 2023 in 2024 skoraj podvojilo.

    Poudaril je, da je varovanje spolnega zdravja preprosto. »Pri novih ali več partnerjih uporabljajte kondome in se testirajte, če imate simptome, kot so bolečine, izcedek ali razjeda,« je dejal.

    Poročilo kaže, da moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, ostajajo najbolj prizadeta skupina, pri kateri je opazno najbolj strmo dolgoročno povečanje števila primerov gonoreje in sifilisa. Med heteroseksualnim prebivalstvom se število primerov sifilisa povečuje, zlasti med ženskami v reproduktivni dobi. Posledica tega je skoraj podvojitev števila primerov prirojenega sifilisa z 78 v letu 2023 na 140 v letu 2024 v 14 državah, ki so posredovale podatke, so dodali.

    Spolno prenosljive okužbe so infekcije, ki se praviloma prenašajo z vaginalnimi, analnimi ali oralnimi spolnimi odnosi. Povzročajo jih virusi, bakterije ali paraziti. Bakterijske okužbe so ozdravljive z antibiotiki in ob pravočasnem zdravljenju ne puščajo trajnih posledic, piše na spletni strani ljubljanske medicinske fakultete. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da se na leto na novo okuži najmanj 125 milijonov ljudi.

    Porast števila okužb tudi v Sloveniji

    V letu 2024 je bilo v Sloveniji prijavljenih 1446 primerov spolno prenosljivih okužb, brez primerov okužbe s HIV, hepatitisa B in hepatitisa C. Genitalne bradavice so bile najpogosteje prijavljena virusna okužba s 348 primeri, večinoma med moškimi. Skupno število prijavljenih primerov genitalnih bradavic je bilo za 32 odstotkov večje v primerjavi z letom 2023.

    image_alt
    Spolno prenosljive okužbe v porastu: Slovenija potrebuje nujne ukrepe

    Klamidijska okužba je bila najpogosteje prijavljena bakterijska okužba s 493 prijavljenimi primeri. Skupno število prijavljenih primerov klamidijske okužbe je bilo za deset odstotkov večje kot leto prej in največje v obdobju zadnjih desetih let. NIJZ pa opozarja, da je testiranja na klamidijsko okužbo premalo. 

    Za spoznanje bolje je pri gonoreji, kjer je bilo prijavljenih 194 primerov okužbe, 15 odstotkov manj kot leto prej, pa vendar približno trikrat več kot pred desetimi leti. Večje število primerov v zadnjih nekaj letih je posledica večjega števila primerov med moškimi, predvsem med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi.

    V letu 2024 je bilo prijavljenih tudi 166 primerov genitalnega herpesa in 104 primeri sifilisa, kar je rekordna številka in daleč najvišja v zadnjem desetletju. Za primerjavo, leta 2020 je bilo prijavljenih le 31 okužb s sifilisom. Sifilis je bakterijska okužba. Sprva se kaže kot neboleča rana na spolovilu, zadnjiku ali ustni votlini, ki pogosto ostane neopažena. Če okužba ni zdravljena, lahko preide v latentno fazo, kjer simptomi začasno izginejo, nato pa se čez mesece ali leta pojavijo resni zapleti, vključno s poškodbami srca, možganov in drugih organov.

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nesporno je, da je bil naročnik izraelske obveščevalne agencije Janez Janša

    Do 22. maja je rok za ustavno pritožbo, ki jo lahko vloži vsakdo, ki meni, da je bil zaradi tujega vpliva onemogočen demokratični volilni proces.
    19. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državni svet nižjo plačno uvrstitev razume kot nespoštovanje institucije

    Državni svet: Marka Lotriča zmotila višina plače in da bo zvišanja deležen z novim sklicem.
    Barbara Hočevar 20. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nacionalna varnost

    Black Cube je osumljen vplivanja na demokratične volitve v Sloveniji

    Forenzična preiskava zlepljenih zvočnih posnetkov je potrdila poskus manipulacije volivcev v skladu s političnimi interesi stranke SDS.
    Uroš Esih 20. 5. 2026 | 12:40
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Slovenija ni država, ki bi se jo dalo manipulirati na tak način

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o oblikovanju nove vlade, interventnem zakonu in poskusu vplivanja na volitve.
    20. 5. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    S športom ustvarjamo boljši svet: 1. junija bo dobrodelni odbojkarski spektakel

    Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
    Promo Delo 21. 5. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    NA POMOČ

    Kaj storiti, ko obstanete sredi tuje avtoceste?

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    1. 5. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaši podatki morda niso več samo vaši. Večina tega sploh ne ve

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 12:11
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

    V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Ustvarjanje zmagovalcev prihodnosti

    Emil Tedeschi: Kot predsednik kluba si le navijač. Danes smo priča dejstvu, da je šport postal velik posel; žal pa je v športu tudi veliko netransparentnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Deset projektov, ki bodo preobrazili slovensko zdravstvo

    Na konferenci o zdravstvu prihodnosti so razpravljali o digitalni transformaciji v zdravstvu, o pomenu tega in izkušnjah iz prakse.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 20:39
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Šport
    Konferenca šport

    Starši ostanejo starši in prva podpora športniku (VIDEO)

    Starši plezalke Janje Garnbret, smučarja Žana Kranjca in nogometaša Jake Bijola o vzgoji vrhunskih športnikov.
    Milka Bizovičar 19. 5. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Šport
    Poslovna konferenca

    Domen Prevc zgodba navdiha za naslednje generacije (VIDEO)

    Popotovanja mu dajejo zanos, da je treba še veliko narediti, hkrati pa ga navdušujejo in prinašajo številne nove izkušnje.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 5. 2026 | 13:39
    Preberite več

    Več iz teme

    spolno prenosljive bolezni​spolno prenosljive okužbesifilisgonorejoHPV

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Skupščina

    Delničarjem Petrola pričakovana dividenda

    Skupščina naftnega trgovca kljub sporom z državo in slabem začetku leta minila brez vprašanj delničarjev.
    Karel Lipnik 21. 5. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Koalicijska pogodba: Gradbeni posegi na avtocestah tudi ponoči

    Po poglavjih bomo pregledali koalicijsko pogodbo, izpostavljamo najpomembnejše ideje oziroma zaveze.
    Janez Tomažič 21. 5. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi

    Fifa z novim disciplinskim orožjem, Čeferin previden

    Na mundialu bodo sodniki lahko strožje ukrepali ob zakrivanju ust in protestnem zapuščanju igrišča.
    Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 13:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Spolno prenosljive bolezni

    Rekordno število okužb s spolno prenosljivimi boleznimi, porast tudi v Sloveniji

    Skupno število prijavljenih primerov klamidijske okužbe je bilo pri nas za deset odstotkov večje kot leto prej in največje v zadnjih desetih letih.
    21. 5. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umik

    Iz prodaje umaknili grelni obliž in otroški kostum balerina

    Uporabnikom priporočajo, da izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa.
    21. 5. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi

    Fifa z novim disciplinskim orožjem, Čeferin previden

    Na mundialu bodo sodniki lahko strožje ukrepali ob zakrivanju ust in protestnem zapuščanju igrišča.
    Blaž Potočnik 21. 5. 2026 | 13:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Spolno prenosljive bolezni

    Rekordno število okužb s spolno prenosljivimi boleznimi, porast tudi v Sloveniji

    Skupno število prijavljenih primerov klamidijske okužbe je bilo pri nas za deset odstotkov večje kot leto prej in največje v zadnjih desetih letih.
    21. 5. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Umik

    Iz prodaje umaknili grelni obliž in otroški kostum balerina

    Uporabnikom priporočajo, da izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa.
    21. 5. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    Promo Delo 20. 5. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPA TURIZEM

    Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

    Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
    1. 5. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina v kolku, ki ne mine? Lahko je kriva hrbtenica!

    Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
    Promo Delo 19. 5. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OGLAŠEVANJE

    Kdo je zmagal v Portorožu?

    SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

    Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
    19. 5. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ONLINE ŠTUDIJ

    Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    Kdo bo plačal, če kupec nenadoma odpove?

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    20. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo