Rekordno zanimanje za duhovniški poklic

Letos imamo v Sloveniji rekordno število kandidatov za propedevtični letnik. V preteklih letih je bilo zanimanje manjše, kandidatov za vpis je bilo namreč od pet do sedem, letos pa se za vpis zanima rekordnih 16 fantov.

Na tedniku Družina so zapisali, da je bilo sprva predvidenih do deset mest. Propedevtični letnik sicer predstavlja enoletno obdobje priprave in razločevanja za fante, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu.

»Letošnje večje število kandidatov nas iskreno veseli in navdaja z upanjem. Obenem je treba poudariti, da je propedevtični letnik predvsem čas razločevanja. Fantje z vstopom še niso dokončno izbrali duhovništva, ampak želijo v urejenem okolju preveriti, ali so zares poklicani na to pot,« je za Delo povedal grosupeljski župnik Martin Golob.

Župnik Martin Golob FOTO: Jože Suhadolnik

Pojasnil je, da razloga za letošnji porast ne more gotovo navesti, saj vsak kandidat prihaja s svojo življenjsko in versko zgodbo. »Morda se pri delu mladih močneje kaže iskanje smisla, trdnejših odnosov in življenja, ki bi bilo posvečeno drugim,« je še dodal in poudaril, da iz ene številnejše generacije še ne gre sklepati, da gre za trajen preobrat.

Pomanjkanje duhovnikov v Sloveniji

Opozoril je tudi na dejstvo, da pomanjkanje števila duhovnikov v Sloveniji še naprej ostaja resno. »Številni duhovniki so starejši, nekateri skrbijo za več župnij hkrati, čas priprave na duhovništvo pa je dolg. Slika se zato ne more izboljšati čez noč. Letošnjih približno šestnajst kandidatov je zelo spodbudno znamenje, ne pomeni pa še šestnajstih prihodnjih novomašnikov. Pomembno je, da lahko vsak izmed njih svojo odločitev svobodno in odgovorno prepozna ter preveri,« je sklenil.