Rekreativka iz Trsta si je zaradi prečkanja meje prislužila 560 evrov kazni

Mejni prehodi zaprti že od sredine marca

Postren nadzor potnikov na zahodni meji je Slovenija 11. marca uvedla, ker je bila Italija žarišče izbruha koronavirusa v Evropi in ker italijanski državljani niso spoštovali karantene, ki jo je na območju vse države razglasila njihova vlada. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Čez mejo le na šestih kontrolnih točkah

Iz koprske policijske uprave so sporočili, da so njihovi policisti včeraj obravnavali državljanko Italije, ki je kljub omejitvam pri prehajanju državne meje zaradi ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa med rekreacijo pritekla v Slovenijo. Kot so ugotovili policisti, je mejo prečkala na mestu, kjer prehod ni dovoljen, na nekdanjem mejnem prehodu Kaštelir.Zdravstveni inšpektor je 41-letnici iz Trsta zato izdal plačilni nalog za 400 evrov, s še 160 evri pa je bila po navedbah koprske PU kaznovana zaradi neupoštevanja signalizacije. Po izreku kazni so jo predali italijanskim varnostnim organom.Slovenija je kontrolo prometa na meji z Italijo, ki je bila prvo in dolgo časa največje žarišče koronavirusa na stari celini, začela izvajati 11. marca. Za zaporo meje z zahodno sosedo se je odločila po vzoru Avstrije, ker italijanski državljani kljub temu, da je predsednik njihove vladeže 9. marca razglasil karanteno na območju celotne države, niso upoštevali omejitev gibanja na le najnujnejše opravke in so še naprej prihajali k nam po nakupih in v restavracije. Sočasno so italijanske potnike na meji začeli zavračati tudi Hrvati Omejitev je bila sprejeta samo za potniški pomet, saj bi zapora tovornega povzročila dodatno gospodarsko škodo. Za prehajanje meje je slovenska vlada določila šest kontrolnih točk , Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Krvavi potok in Škofije, kjer so izvajali poostreni nadzor potnikov, drugi mejni prehodi pa so zaprti. To velja tudi za prehod Kaštelir, kjer je rekreativka iz Trsta za velikonočni konec tedna nedovoljeno prečkala državno mejo.