Reorganizacija nujne medicinske pomoči: bolje ali slabše za pacienta?

Reorganizacija nujne medicinske pomoči (NMP), ki jo je ministrstvo za zdravje javnosti predstavilo pred tednom dni, ni enotno sprejeta med zdravniki, ki izvajajo nujno medicinsko pomoč. Dilema zadeva vse državljane in državljanke in se glasi: ali naj ima Slovenija še naprej toliko točk z dežurnimi zdravniki kot zdaj ali pa naj bo teh točk manj, oprema in strokovna pomoč življenjsko ogroženim bolnikom pa boljša, kot jim jo uspe zagotavljati zdaj.

Anonimno pismo

Zdravnica, ki se nam je oglasila anonimno, se zavzema za ohranitev sedanjega sistema. Sklicuje se na kolege v sekciji za urgentno medicino, ki nimajo enotnega mnenja. Navede, da državni sekretar Denis Kordež in ministrica Valentina Prevolnik Rupel nista predstavila celotne načrtovane reorganizacije NMP, ki bo izvedena leta 2027. Iz prejšnjih, že predstavljenih načrtov namreč izhaja, da bo približno polovica zdaj delujočih dežurnih ambulant ugasnilo, ljudje v tistih krajih pa bodo tako ostali ponoči brez dežurnega zdravnika, zaradi česar se jim bo zmanjšala možnost preživetja v primeru resne bolezni. Meni, da krčenje dežurnih mest ni prava poteza. »Sistem, ki deluje razmeroma dobro, bomo razbili in osiromašili,« je zapisala v pismu. Sama dela v eni izmed enot nujne medicinske pomoči, ki ji grozi zaprtje v primeru načrtovanih sprememb.

Nujna pomoč bo boljša

Povsem drugačen pogled ima dr. Gregor Prosen, vodja strokovne skupine, ki je pred poldrugim letom pripravila načrt reorganizacije NMP, in je tudi vodja sekcije za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu. Pojasnil je, da se bo po uveljavitvi sprememb nujna medicinska pomoč izboljšala, nujnim bolnikom bo prinesla hitrejšo in bolj strokovno pomoč, kar bo življenjsko ogroženim bolnikom izboljšalo možnosti za preživetje. Zdravniki, ki na svojih sedanjih dežurnih mestih ne bodo več dežurali, bodo lahko dežurali v bližnjih urgentnih centrih ali satelitskih urgentnih centrih. Nujno pa je vzpostaviti tudi medicinsko oskrbo starostnikov na njihovih domovih, kot predvideva lani sprejeta resolucija o reformi NMP, opozori.

Dr. Gregor Prosen, urgentni zdravnik, je vodil strokovno skupino za reorganizacijo NMP pred letom dni: Vseh načrtovanih sprememb sedanja ministrica ni upoštevala. Foto zajem zaslona iz časa epidemije covida-19.

Razhajanje in dilema nista nova. Na predstavljeno celotno reorganizacijo NMP se je decembra 2022 burno odzvala Skupnost občin Slovenije in reorganizacija je zamrla. Ob predstavitvi reorganizacije prejšnji teden posebnih poudarkov o zapiranju ambulant ni bilo, državni sekretar jih je omenil zgolj med vrsticami. Jasno je, da bodo prišli v ospredje šele leta 2027, takrat pa je vprašanje, katera vlada bo morala trdi oreh dokončne reorganizacije streti. Da bi razumeli spremembe, poglejmo najprej, kako je zdaj.

Kako deluje NMP danes

»Sistem NMP v državi je zdaj organiziran tako, da imamo 12 urgentnih centrov in dodatno 45 dežurnih zdravnikov v dežurni službi v okviru zdravstvenih domov. Poleg zdravnikov na dežurnih mestih dežurata tudi dva zdravstvenika v reševalnem vozilu. Gre za službo, ki deluje v času dežurstva, to je od 20. ure zvečer do 7. ure zjutraj med delovniki ter ves dan med vikendi in prazniki; torej v času, ko so redne ambulante zaprte,« je pojasnil dr. Prosen sedanjo ureditev.

Po njegovih besedah ima ta dežurna služba razmeroma malo opreme za oskrbo kritično bolnega in nujnemu pacientu ne more v celoti pomagati. »Če ugotovi, da gre za nujno stanje, odpeljejo pacienta z reševalnim vozilom v najbližji urgentni center. V celotnem številu vseh pacientov, obravnavanih v sistemu NMP, so pacienti, ki dejansko v trenutku potrebujejo nujno ukrepanje, relativno redki,« navede sogovornik.

Zdravnik v dežurni službi se odzove tudi na klic s terena. Praviloma naj bi takrat šel na teren skupaj z reševalcema v reševalnem vozilu, vendar bi dežurno ambulanto v tem primeru zaprli. Pacienti, ki bi prišli po pomoč, bi naleteli na zaprta vrata dežurne ambulante. Zato gresta po besedah sogovornika reševalca največkrat na pot sama. Analiza je pokazala, da dve tretjini, ponekod pa celo tri četrtine vseh prevozov opravijo reševalci sami. Resolucija predvideva, da bo po reorganizaciji poleg 12 urgentnih centrov (UC) v krajih s sedanjimi dežurnimi ambulantami okoli 20 satelitskih urgentnih centrov (SUC), približno polovica sedanjih dežurnih ambulant pa bo prenehalo delati. Kaj je cilj reorganizacije?

Proti izgubi dragocenih minut

»Namen reorganizacije nujne medicinske pomoči je, da bi bolniki v nujnih primerih dobili čim hitreje najboljšo zdravniško pomoč, ne pa da gredo najprej na točko, kjer jim v primeru resnega stanja ekipa lahko pomaga le delno. S tem izgubijo dragoceni čas. Pri načrtovanju nove mreže SUC sta bila upoštevana oddaljenost točke od urgentnega centra oziroma bolnišnice in število prebivalcev, ki bi jih SUC zajel. Nekatera sedanja dežurna mesta so med seboj oddaljena le deset do 15 kilometrov in kadrovske vire to le drobi. Če gre pacient zaradi resnega stanja najprej k dežurnemu zdravniku, tam ne dobi dokončne oskrbe, dobi jo lahko le v urgentnem centru. S tem, ko gre v življenjsko ogrožajočem stanju najprej k dežurnemu zdravniku, samo izgubi dragocene minute. Ni pa mišljeno, da bi hodili ljudje ponoči k zdravniku, če niso v življenjsko ogrožajočem stanju,« pojasni.

Skrb za nenujne paciente

Anonimna zdravnica se sprašuje drugače: »Ali je pravilna strategija, da krčimo število točk z dežurnim zdravnikom v času, ko je dostop do zdravnika že tako zelo omejen in številni prebivalci nimajo niti izbranega osebnega zdravnika ali pa čakajo v dolgih čakalnih vrstah?« Ali naj torej zdravniki, ki jih je podnevi premalo, da bi sprejeli vse paciente, to opravijo ponoči?

»Zdajšnja starejša generacija družinskih zdravnikov, ki dežura, se bo upokojila, mladi pa se izogibajo nočnemu delu, saj je zdaj že znano, da je škodljivo za zdravje. Mladi dajejo prednost zasebnemu življenju. V kombinaciji s tem, da nujnih bolnikov pravzaprav dežurni zdravnik ne more oskrbeti, pač pa jim lahko kritično in dokončno pomoč nudijo zgolj v urgentnem centru, smo število dežurnih mest zmanjšali,« pove dr. Prosen.

Anonimna zdravnica se sprašuje: »Ali je pravilna strategija, da krčimo število točk z dežurnim zdravnikom v času, ko je dostop do zdravnika že tako zelo omejen in številni prebivalci nimajo niti izbranega osebnega zdravnika ali pa čakajo v dolgih čakalnih vrstah?« Foto Blaž Samec

NMP po letu 2027

Po letu 2027 naj bi bolniki dobili pomoč namesto v sedanjih dežurnih ambulantah v satelitskih urgentnih centrih. Kakšno?

»Satelitski urgentni centri bodo opremljeni precej bolje kot sedanja dežurna mesta, tako da bo lahko zdravnik diagnosticiral večino življenjsko ogrožajočih stanj. Imeli bodo tudi triažno sestro, ki bo prisotna, kadar bo moral zdravnik na teren. Bolj kompleksni bolniki bodo od tod poslani z reševalnim vozilom v urgentni center, kjer jim bodo nudili dokončno pomoč. Sedanje ministrstvo za zdravje je predlagalo 15 satelitskih urgentnih centrov, o katerih ni dvoma, da jih potrebujemo. Izpadlo je nekaj lokacij, o katerih se je že sprva vedelo, da so 'mejne'. V sedanjem predlogu preostala dežurna mesta ostajajo, s čimer usmeritev ministrstva ni popolnoma jasna,« odgovarja sogovornik, ki meni, da bi s strokovnega stališča morali dokončati predlagano širšo mrežo satelitskih urgentnih centrov, ukiniti manjše, bližnje službe in regionalizirati sistem NMP: »Tako bi vsaka regija pridobila višji standard infrastrukture, namesto da se isti viri drobijo med občine in s tem celotna regija ostaja na nižjem standardu. Daleč najboljša opcija bi bila, da bi se srednje velika mesta današnjih dežurnih služb, ki ležijo približno 15 kilometrov oziroma 15 minut vožnje narazen, združila v skupni satelitski center in s tem prebivalcem v regiji ponudila nadgradnjo današnjega sistema.«

Nujna oskrba starostnikov

na njihovih domovih

Dr. Gregor Prosen je opozoril na še drugo nujnost: vzpostaviti mrežo zdravnikov za mobilne hišne obiske po vsej Sloveniji, ki bodo nudili oskrbo starostnikom. »V urgentne centre pripeljejo vse več obnemoglih in krhkih starostnikov, paliativnih pacientov in ostarelih bolnikov, ki se jim stanje poslabša. Vendar takšni pacienti potrebujejo drugačen pristop, skladen z njihovimi cilji zdravljenja in brez utrujajočih voženj k zdravniku. Potrebovali bi individualiziran pristop, skladen z načrtom zdravljenja, osredotočen na lajšanje simptomov in manj agresiven pristop,« je povedal. V lani objavljeni resoluciji o reformi NMP je bilo to jasno zapisano, a v sedanji reorganizaciji ni ne duha ne sluha o tem. Kako naprej?

Sogovornik meni, da je veliko vprašanje, ali so lokalni politiki toliko zreli, da bodo prepoznali prednosti reorganizacije sedanje nujne pomoči ali pa bodo ostro nasprotovali, kot se je to že zgodilo. »Strašenje po medijih, češ da bodo ljudje ostali brez pomoči, ni pravi način. Reorganizacija NMP bo izboljšala oskrbo, še bolj nujno pa je vzpostaviti tudi mrežo za oskrbo za starostnikov. To je zdaj največja prioriteta,« sklene.