Reševanje in zaton političnih zvezd

Lokalne volitve težavne za stranke z margine

Presenečenja možna na evropskih volitvah

Na izbris čaka tudi še Zares

Ljubljana – »Ne postavljam časovnega roka, ali je to en mandat ali drugi, a na volitve greš zato, da zmagaš,« napoveduje novi stari predsednik SLS, ki je prepričan, da bo stranko, ki se je znašla na politični margini skupaj s še nekaterimi nekoč sijočimi političnimi zvezdami – LDS, Državljanska lista – konsolidiral. Na sobotnem »spravnem kongresu« zunajparlamentarne stranke SLS je 148 delegatov, proti jih je bilo le osem, upe za novo slovensko pomlad položilo v roke Marjana Podobnika. Na vrh stranke, ki jo je vodil med letoma 1992 in 2000, se vrača po osemnajstih letih in po besedah profesorja s fakultete za družbene vedeje tudi edini znotraj stranke, ki mu je uspelo pridobiti glasove dela t. i. sredinskih pragmatičnih volivcev. Stranka je takrat, leta 1996, s slabimi dvajsetimi odstotki glasov na državnozborskih volitvah dosegla najvišji rezultat v zgodovini SLS. »Morda ima Marjan Podobnik še nekaj tega miljéja na voljo,« vrnitev komentira Haček.Slovenski ljudski stranki se po tem, ko je leta 2014 izpadla iz parlamenta, vanj letos ni uspelo uvrstiti.profesor na fakulteti za družbene vede in politični analitik, dvomi, da se jim še kdaj bo, saj v tem trenutku stavijo le na nekoč prepoznavno blagovno znamko, ki je mladi volivci ne poznajo, brez novih izhodišč: »Da bi bil sam Marjan Podobnik dovolj velika garancija za mobilizacijo volivcev, je popolnoma iluzorno, saj je v tem trenutku delu volivcev neznan.«Prva preizkušnja za SLS bodo sicer lokalne volitve, kjer si želijo ohraniti primat med strankami po številu županov - na zadnjih volitvah je bilo na strankini listi ali z njeno podporo izvoljenih 48 županov, imajo več kot 400 občinskih svetnikov.Med političnimi strankami, ki so nekoč sijale, vrnitev na lokalnih volitvah napoveduje tudi LDS, ki je pred dnevi napovedala sodelovanje s svojimi kandidati. Kdo so, še ni znano.Glede morebitnega sodelovanja na lokalnih volitvah so skrivnostni v Državljanski listi, ki je zna čelu zasijala leta 2011 in nato na predčasnih volitvah 2014 skupaj s SLS končala pred parlamentarnim pragom. »Odločitve o sodelovanju na letošnjih lokalnih volitvah in časovno oddaljenejših evropskih volitvah organi stranke še niso sprejeli,« so nam sporočili z Državljanske liste, na čelu katere ostaja nekdanji poslanec. Stranka je že odločala o samoukinitvi, a v tem trenutku o njej ne razmišljajo več.Za naša vprašanja, o morebitnih načrtih, so bili nedosegljivi tudi v Pozitivni Slovenijiki bo v Ljubljani za župana vnovič kandidiral s svojo listo in ne s stranko.Miro Haček z izjemo SLS ne pričakuje, da ima katera od strank na politični margini možnost, da se vrne na lokalnih volitvah. »Na lokalnih volitvah vedno bolj prevladujejo nestrankarski kandidati in volivci imajo priložnost izbirati nekoga, ki ni v strankah. To priložnost po navadi z obema rokama zagrabijo,« pojasnjuje in dodaja, da je najslabša možnost, da se stranka odloči za ponoven poskus velikega povratka na lokalnih volitvah in po tem ne dobi nobenega župana in ostane brez vidnega uspeha v občinskih svetih.Večja presenečenja bi bila po besedah Hačka možna prihodnje leto na evropskih volitvah s kandidati, ki jih volilno telo prepozna kot nekoga z verodostojnostjo in že uspešno kariero. Kot primer s prejšnjih evropskih volitev izpostavi, ki je takrat kandidiral s svojo listo in hkrati oblikoval stranko Verjamem.Evropski poslanec je javnosti sicer sporočil, da je s stranko Verjamem opravil že leta 2014, a je v vseh uradnih evidencah še vedno naveden kot predsednik. A kot pravi, le čaka, da stranko zaradi nesodelovanja na volitvah izbrišejo iz registra po uradni dolžnosti. S stranko ne bo sodeloval na volitvah.Postopek za izbris politične stranke z registra po uradni dolžnosti se začne, če stranka dvakrat zaporedoma ni sodelovala vsaj na enih od volitev v državni zbor, v organe lokalnih skupnosti ali v evropski parlament. Doslej so iz registra po uradni dolžnosti zbrisali dvajset političnih strank, na zahtevo strank pa osem. Med drugim sta se letos samoukinili stranki Lipa in Stranka humana Slovenija.Do novega leta pa se bo po zagotovilih zakonitega zastopnika strankena seznamu izbrisanih pridružila tudi stranka Zares. Že oktobra 2015 so sicer člani Zares - politične stranke, ki je bila s štirimi ministri tretja najmočnejša koalicijska stranka v vladi Boruta Pahorja - izglasovali samorazpustitev , a zaradi dolga, ob koncu leta 2014 je znašal še okoli 75.000 evrov, stranke niso mogli izbrisati v previdnih tridesetih dneh.»Zadevo je treba pospraviti, nobenih računov ne mislim zapustiti,« pravi Gruden in dodaja, da je ostalo odprtih le še nekaj računov. Stranka se je sodeč po letnih poročilih v tem času financirala iz proračuna lokalnih skupnosti, saj je stranka na prejšnjih lokalnih volitvah še sodelovala, in donacij od dela dohodnine.