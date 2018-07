Reševanje iz Netopirjeve jame končano: poškodovani jamar je na varnem

Transport je po besedah Zakrajška potekal gladko, le malenkost počasneje, kot je bilo predvideno. FOTO: Jamarska reševalna služba

Zaradi zahtevnosti operacije se je dogajanje zavleklo pozno v noč. FOTO: Jamarska reševalna služba

Sežana - »Poškodovanec spakiran v nosila in pripravljen za transport. Zdravnik opravi še zadnji pregled, če je poškodovani stabilen in začnemo s transportom,« je nekaj minut pred polnočjo prek facebooka sporočil, operativni vodja Jamarske reševalne službe (JRS). Ta se je vse včerajšnje popoldne ukvarjala z reševanjem 60-letnega italijanskega jamarja, ki je z višine treh metrov v Netopirjevi jami zdrsnil približno 80 metrov globoko ter si pri tem poškodoval medenico in zlomil levi kolk. Ob 3.26 so sporočili, da so reševanje uspešno zaključili.Zaradi zahtevnosti operacije se je dogajanje zavleklo pozno v noč.iz JRS je pojasnil, da je pri reševanju sodelovalo okrog 30 članov slovenske JRS in nekaj italijanskih kolegov. V jamo so najprej poslali sedem reševalcev, med njimi sta bila tudi zdravnik in zdravstveni tehnik.Telefonsko zvezo z zdravnikom so vzpostavili pozno popoldne. Merela je povedal, da zdravnik sumi na zlom levega kolka ter poškodbo medenice. Poškodovani jamar je bil pri zavesti, namestili so ga v bivak, v katerem je počakal na prenos iz jame.Transport je po besedah Zakrajška potekal gladko, le malenkost počasneje, kot je bilo predvideno. Ko so jamarja naposled prinesli na prosto, so bili vsi zadovoljni z opravljenim: »Reševalci zunaj, en bolj blaten ko drugi, toda nasmeh na ustih pravi, da so zadovoljni s svojim delom. Tudi mi, tudi poškodovanec,« je zapisal Zakrajšek.