Reševanje otroške kardiokirurgije s podjemniki

Po prekinitvi sodelovanja s češkim kirurgom in po odhodu otroškega srčnega kirurga iz UKC je na pomoč priskočil slovenski kirurg iz Stuttgarta, po slovesu vodje službe za otroško kardiologijo pa bodo okrepili sodelovanje z nemškim srčnim centrom, v Slovenijo bodo pogosteje hodili tudi zdravniki iz Hrvaške in Srbije. Koliko to stane in ali bo zaradi kadrovskih sprememb morda dražje, kot je bilo doslej?