Reševanje Stevanovićevega poslanca utegne rešiti oškodovane delavce

Poslanska skupina Levica bo ­danes zahtevala sklic nujne seje parlamentarnega odbora za gospodarstvo, na kateri bodo pozvali k odstopu poslanca stranke Resnica Borisa Mijiča, ki je pred izvolitvijo za poslanca kot podjet­nik delavcem ostal dolžan plače in prispevke in je tudi davčni dolžnik države.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je po napovedi Levice prejšnji teden, da bo to storila, poslanca Luko Mesca pozval k odstopu, ker da kot minister za delo ni reševal težav oškodovanih delavcev družbe SSI Schaefer. Spopad na vrhu tistim na dnu ponuja upanje, da se bo kaj vendarle premaknilo njim v prid.

Ko smo v Delu in na Planet TV septembra lani prvi poročali o težavah približno 50 delavcev mariborske hčerinske družbe nemške multinacionalke SSI Schaefer, ki so bili napoteni na delo v tujino, je zgodba šla neopažena mimo poslancev koalicijskih in opozicijskih strank. Zakonodajne in izvršilne oblasti ter opozicije zgodba s tedanje naslovnice Dela ni ganila, niso se jih dotaknile niti razsežnosti dokumentiranih in lahko dokazljivih kršitev