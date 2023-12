Reševanje spora na plečih bolnikov ni sprejemljivo

Po tistem, ko je v ponedeljek odjeknila informacija, da je medicinska fakulteta zaradi 43 milijonov evrov, ki ji jih dolguje UKC Ljubljana, odstopila od mediacije in napovedala, da po 15. decembru ne bo več izvajala storitev za UKC, so se zdaj na zaplet odzvali tudi na ministrstvu za zdravje ter na zdravniški zbornici. UKC medtem dokazuje, da doživlja »neetične pritiske« in da so plačila fakulteti sporna, slednja pa zagotavlja, da je še vedno pripravljena »na rešitev spora«.

V UKC so se odločili »nabavo storitev«, med njimi so tudi storitve medicinske fakultete (MF), preveriti s podrobnejšo forenzično preiskavo. Na to, da sodelovanje z MF ni v skladu s predpisi javnega naročanja, jih je že pred tem opozorilo tudi Računsko sodišče. Kot zatrjujejo na UKC, fakulteta storitve zanje vrednoti enostransko, »po cenah, ki niso bile potrjene od UKC«, kar da je v nasprotju z dogovorom med strankama iz leta 1996. Dosedanji izsledki stroškovne analize kažejo, da je UKC v obdobju od 2020 do 2023 fakulteti za storitve plačal že več kot 46 milijonov evrov, so za Delo povedali na UKC in dodali, da fakulteta s storitvami zanje, ki jih izkazuje kot tržno dejavnost, kuje »izjemne presežke prihodkov nad odhodki, tj. de facto dobičke« – za leto 2022 v višini več kot 7,6 milijona evrov. UKC se pri tem sklicuje na zadnje objavljeno letno poročilo MF za leto 2022.

Da sodelovanje z medicinsko fakulteto ni v skladu s predpisi javnega naročanja, je UKC opozorilo tudi Računsko sodišče FOTO: Jure Eržen/Delo

S tem ko je UKC »sporna« plačila fakulteti delno zmanjšal, si je junija nakopal tožbo. MF zahteva »dodatnih spornih 39,2 milijona evrov«, UKC pa zahtevku v celoti nasprotuje. V dekanatu MF so se za Delo odzvali: »Delo fakultete in UKC je neločljivo prepleteno, zato smo resnično upali, da lahko po mirni poti rešimo trenutno situacijo in uspešno sodelujemo tudi v prihodnosti.« Zagotavljajo, da so še vedno pripravljeni na rešitev spora, »vendar mora za to obstajati volja, predvsem na strani UKC«. Da je njihova »primarna skrb dobrobit in korist pacientov«, dodajajo, so dokazali tudi z dolgoletnim prizadevanjem ureditve razmerij z UKC po zunajsodni poti – žal neuspešno. Zapadli dolg je že prekoračil 43 milijonov evrov …

Zdravniška zbornica Slovenije podpira vsako rešitev, ki bo v korist pacientov omogočila neprekinjeno delo osrednje slovenske bolnišnice.

UKC je fakulteti, kot navaja, ponudil plačilo: poleg že plačanih več kot 46 milijonov evrov še dodatnih več kot 12,8 milijona evrov, od tega 6,4 milijona še letos, preostanek pa v začetku prihodnjega leta – a s pridržkom, da lahko zneske zahteva nazaj, med drugim v primeru, da bo forenzična preiskava z izračunom stroškovne cene pokazala, da gre za preplačilo. Fakulteta je takšen predlog zavrnila.

Na ministrstvu za zdravje so s sporom seznanjeni, je potrdil državni sekretar Marjan Pintar, prav tako s prekinjeno mediacijo, zaradi česar se bo sodni postopek nadaljeval v civilni pravdi. Pintar, za katerega bi bilo reševanje spora na škodo zdravja in življenja bolnikov nesprejemljivo, verjame, da bo zadevo razrešilo sodišče, v vmesnem času pa bi morala fakulteta nadaljevati izvajanje storitev za UKC; v nasprotnem obstaja možnost za zahtevo začasne odredbe.