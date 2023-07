Rešitev je v raznovrstnosti

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je ljubljanski Kolosej zaprl vrata marca letos, za jesen pa novi lastnik Ivo Boscarol napoveduje novo ime centra Odiseja in novo vsebino, je mariborski Kolosej prenehal poslovati že pred šestimi leti. Vendar se mu je uspelo izvleči, novo podjetje Maribox je ohranilo filmski program, glede na zmanjšanje obiska kinematografov, pandemijo in navsezadnje konkurenco Cineplexxa pa so se v zadnjem obdobju pozicionirali tudi kot kongresni in prireditveni center.