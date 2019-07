Rešitev za dodatni vodni vir za Kras in Istro?

V prostorih Direkcije RS za vode se danes ob 14. uri vnovič sestane delovna skupina, ki išče dodatni vodni vir za Kras in slovensko Istro. Potreba po njem se je pokazala potem, ko se je po nesreči vlaka pri Hrastovljah konec prejšnjega meseca, pri kateri je prišlo do izlitja kerozina, pokazala ranljivost tamkajšnjega sistema vodooskrbe.



Skupino vodi direktor direkcije za vode Tomaž Prohinar, sestanka pa se bodo udeležili tudi predstavniki Rižanskega vodovoda, Kraškega vodovoda in ilirskobistriškega vodovodnega sistema ter vseh občin ustanoviteljic.



»Pričakujemo, da nam bo država zagotovila kapaciteto 500 litrov vode na sekundo,« je pred sestankov dejal direktor Rižanskega vodovoda Martin Pregelj. Rešitev, h kateri se nagibajo, je vodni vir Padež, za katerega obstajajo načrti že daljše obdobje, a do njihove uresničitve vse do zdaj ni prišlo.



Na Agenciji RS za okolje izvajajo nadzor nad kakovostjo rižanskega vodnega vira. »Na vseh lokacija spremljanja kakovost vode je vsebnost mineralnih olj pod mej določljivosti. Tudi v vrtini P-19, kjer so bila 15. julija zaznana mineralna olja, je vsebnost padla pod mejo določljivosti, torej mineralna olja niso bila prisotna,« je danes sporočil Andrej Vuga, predstavnik agencije za stike z javnostmi.



V slovenski Istri sicer že nekaj tednov velja poziv k varčni uporabi vode, saj so Rižansko izvirsko vodo iz preventivnih razlogov po nesreči vlaka v Hrastovljah izločili iz sistema. Vodo črpajo iz podtalnice in jo dodatno dobavljajo iz vodovodov v Buzetu in Sežane.