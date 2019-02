Rešitve za aktivnejše življenje starejših

Ljubljana – RogLab, ki je lani prejel prestižno evropsko nagrado mreže Eurocities za inovativnost, in Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje razpisujeta mednarodni oblikovalski natečaj RogLab Open: aktivno staranje.



Profesionalne in upokojene oblikovalce, arhitekte, umetnike, inženirje in izdelovalce ter študente in podjetja vabijo k oblikovanju družbeno koristnih rešitev, ki bodo starejšim od sedemdeset let omogočile lepše, samostojnejše in aktivnejše življenje v lastnem domu, v javnih prostorih ali na javnih površinah. Z natečajem želijo opozoriti oblikovalce in javnost na potrebe starejših, obenem pa spodbuditi razvoj njim namenjenih novih izdelkov in storitev. Pogoj natečaja je, da oblikovalci pri razvoju inovativnih rešitev sodelujejo z vsaj enim starejšim od sedemdeset let.



Podprli bodo 8 izbranih projektnih idej, ki jih bodo avtorji na mednarodni delavnici v Ljubljani z njihovo pomočjo razvili v otipljive prototipe. Obljubljajo nagrade, tehnično podporo svetovanje pri poslovnem načrtovanju in mednarodno promocijo. Rok za oddajo idej je 12.april.