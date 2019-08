Rešitve za samostojno življenje doma

Ljubljana – Podjetje Eurotronik Kranj, ki skupaj s Centrom za družboslovno informatiko (CDI) v okviru Fakultete za družbene vede v Ljubljani sodeluje v mednarodnem projektu i-evAAlution za testiranje pametnih rešitev, ki omogočajo daljše samostojno življenje starejših na domu, išče starejše od 65 let iz osrednje Slovenije, ki bodo leto dni brezplačno preizkušali tri pametne naprave.

Učinkovit nabor

Na trgu je sicer že veliko rešitev, ki jih ponuja informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT). Omenjeni paket je nekatere povezal v učinkovit nabor, ki bo pokril potrebe starejših in jim pomagal v njihovem vsakodnevnem življenju, pravijo v CDI. Poudarjajo, da morajo biti te tehnologije cenovno dostopne, uporabniku prijazne, varne, zanesljive, enostavne za upravljanje, razširljive in uporabne v situacijah, ko skrb za starejšega izvaja skupnost.



V projekt se lahko vključijo uporabniki, ki nimajo demence ali resnih kognitivnih motenj, ter svojci oziroma njihovi bližnji. Paket pametnih rešitev vključuje tri naprave. Varovalni telefon z zaslonom na dotik starejšemu na preprost in prijazen način omogoča komunikacijo z družino ter asistenco kontaktne osebe. Varnostna ura omogoča, da starejši stopi v stik v nujnih primerih; ob padcu se na primer samodejno sproži alarm, omogoča tudi klic kontaktne osebe z dotikom ali s prepoznavo glasu. Senzorji poročajo o nepravilnostih v vsakodnevni rutini.

Ohraniti občutek varnosti

V omenjenem mednarodnem projektu sodeluje deset partnerjev še iz treh držav: Avstrije, Italije in Nizozemske. Njegov namen je podpreti uporabo pametne tehnologije, ki uporabnikom omogoča vzpostaviti in ohraniti občutek varnosti in samozavesti, izboljšati raven socialne interakcije ter čim daljše samostojno življenje, pa tudi proučiti vpliv tovrstnih rešitev na kakovost življenja starejših. Financiran je v okviru programa AAL, ki ga sofinancirata ministrstvo za javno upravo in evropska komisija. Vrednost celotnega projekta je 3.066.726,44 evra, od tega je slovenskima partnerjema v projektu namenjenih 261.349,14 evra.



Zainteresirani za enoletno brezplačno testiranje iz osrednje Slovenije se lahko prijavijo in dobijo dodatne informacije na spletni strani http://bit.ly/2NgEnxb, po telefonu 04 2350 350 ali po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Testiranje bodo začeli jeseni.